Combustão espontânea: Por que aéreas te proíbem de voar com coco a bordo?

É inusitado, eu sei, mas há alguns locais do mundo onde voar com coco é proibido. Se no Brasil (e em alguns outros lugares) voar com um celular Galaxy Note 7 não é permitido, decolar com a fruta a bordo pode trazer problemas aos viajantes.

Mais precisamente, a polpa do coco desidratada. Esse produto pode representar um risco muito grande, e diversas empresas não permitem nem que ele seja levado como bagagem despachada.

Copra

A copra é como é chamada a polpa do coco seco desidratada. Ela serve, principalmente, para extrair o óleo de coco em um processo de moagem.