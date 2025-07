Fuga final: o russo que 'roubou' caça soviético secreto e fugiu pro Japão

O caça cruzou parte do espaço aéreo japonês sem ser interceptado e acabou descendo no aeroporto civil de Hakodate, ainda em Hokkaido. A pista era curta para uma aeronave militar pesada e de alta velocidade, e ele quase colidiu com um Boeing 727 estacionado.

Com poucos segundos de combustível restantes, Belenko conseguiu parar a aeronave já fora da pista. Ele foi detido pelas autoridades japonesas, mas acabou recebendo asilo político dos EUA

O caça

Mikoyan-Gurevich MiG-25RB da força aérea russa: Variante é versão de reconhecimento do MiG-25 Imagem: Alex Beltyukov/via Wikimedia Commons

O MiG-25 era um dos maiores segredos da aviação militar soviética nos anos 1970, mas hoje é operado apenas por Líbia e Síria, de acordo com dados da empresa de análises do setor de aviação Cirium compilados pela publicação Flight International. Ele é capaz de voar a mais de 20 km de altitude, e atingia velocidades superiores a Mach 2,5, ou seja, mais de duas vezes e meia a velocidade do som (veja a ficha técnica no fim da reportagem).

Seu primeiro protótipo voou ainda em 1964 e rapidamente ele se tornou motivo de alerta para nações inimigas da URSS. Em um contexto de escalada das tensões da Guerra Fria, o modelo causava apreensão entre os militares dos EUA, que acreditavam estar diante de um caça de superioridade aérea insuperável para a época.