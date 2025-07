Por que comissários se sentam nas mãos ou cruzam os braços durante o voo?

Durante decolagens e pousos, fases críticas do voo, é comum ver os comissários em posições específicas, como se sentando sobre as mãos ou cruzando os braços. Isso tem uma finalidade específica e, como quase tudo na aviação, tem a ver com segurança.

O objetivo principal é se proteger e manter a capacidade de agir rapidamente em caso de emergência. Sentar-se sobre as mãos ou cruzar os braços é uma variação daquela da usada em emergências (brace position, em inglês), recomendada para situações em que há risco iminente.

O que é a posição?

A postura dos comissários nos pousos e decolagens são definidas para que o tripulante fique sentado ereto, com o cinto afivelado, os pés no chão e as mãos colocadas sob as coxas, palmas para cima e polegares fechados. Esse arranjo reduz movimentos involuntários dos braços em caso de impacto, diminuindo o risco de ossos fraturados, luxações ou lesões na cabeça.