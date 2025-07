An-24: avião que caiu na Rússia é conhecido como trator da era soviética

O avião An-24 que caiu hoje na Rússia com 49 pessoas a bordo é conhecido por ser um dos aviões comerciais de médio porte mais robustos em operação. Ele era fabricado pela Antonov, mesma fabricante do antigo maior avião do mundo, o An-225, que foi destruído no começo da Guerra na Ucrânia.

Justamente por sua capacidade de operar em situações adversas e com infraestrutura precária, ele ficou conhecido como um "trator soviético", em referência à sua estrutura e ao período em que foi desenvolvido, durante a existência da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).

Conheça o modelo a seguir.