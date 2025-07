Concorde: Há 25 anos, acidente fatal dava início ao fim da era supersônica

A empresa e um de seus mecânicos foram levados a julgamento. Em 2010, a justiça francesa considerou a Continental culpada por homicídio culposo e a multou em 200 mil euros, e um dos integrantes da equipe de manutenção acabou condenado a 15 meses de prisão, que foi suspensa.

Naquele momento, ele foi considerado culpado por ter colocado a lâmina que se soltou do DC-10 de forma errada. Entretanto, anos depois, após recorrer da sentença, ele foi absolvido

O acidente revelou deficiências na segurança das operações aeroportuárias, até então subestimadas, e pressionou autoridades a revisar processos de inspeção de pistas em todo o mundo.

O problema do FOD

A peça metálica que deu origem ao acidente é considerada um FOD (Foreign Object Debris), sigla em inglês usada na aviação para definir detritos ou objetos estranhos presentes em áreas críticas de um aeroporto, como pistas de pouso e taxiamento. Isso inclui peças metálicas soltas, ferramentas, pedras ou qualquer item que possa causar danos à aeronave.

No caso do Concorde, o FOD foi a faixa metálica de titânio, que havia se desprendido do reversor do DC-10 da Continental Airlines. Ela causou a destruição do pneu e, consequentemente, a perfuração do tanque de combustível.