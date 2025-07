Quer se tornar piloto ou comissário? Mundo abrirá 1,6 mi de vagas até 2044

Exige-se, no mínimo, 150 horas de voo (incluindo as 40 do curso de piloto privado). Apenas a partir daí é que o piloto poderá seguir pelos diversos segmentos que a aviação oferecer, devendo acumular horas voando para se candidatar ao cargo de piloto de linha aérea em uma empresa do ramo.

Como se tornar mecânico de manutenção?

Profissional considerado técnico, o mecânico de manutenção aeronáutica é responsável por inspecionar, reparar e manter aeronaves em condições seguras de operação. Para atuar na área, também é necessário fazer um curso homologado pela Anac, com duração média de dois anos, e optar por uma ou mais habilitações específicas:

Célula (estrutura da aeronave)

Grupo motopropulsor (motor)

Aviônicos (sistemas elétricos e eletrônicos)

Ao concluir o curso, o candidato deve passar em uma prova teórica aplicada pela Anac. Somente após a aprovação é que o profissional recebe a CHT (Carteira de Habilitação Técnica), documento necessário para atuar legalmente na área.

Não é exigido ensino superior para ser mecânico de manutenção, mas o profissional precisa ter concluído o ensino médio e apresentar um CMA compatível com a função. O mercado valoriza bastante a experiência prática, e muitos profissionais começam como auxiliares até estarem aptos a assumir responsabilidades maiores dentro de oficinas, hangares ou empresas aéreas.