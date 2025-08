Por que só pode levar frascos de 100 ml na mala de mão? Regra deve acabar

Quem viaja de avião com frequência sabe que não é permitido levar embalagens com capacidade para mais de 100 ml de líquidos na bagagem de mão. A exigência vale para cremes, géis, aerossóis e bebidas, mesmo que já estejam parcialmente consumidos. O controle é rigoroso e está presente em aeroportos de todo o mundo desde meados dos anos 2000, tendo sido implementada no Brasil em 2007. Embora possa parecer que não faz sentido, há um motivo para isso: segurança.

A regra, considerada incômoda por muitos, pode estar com os dias contados, e já vem sendo derrubada em alguns aeroportos. Enquanto isso não acontece por aqui, você sabe a origem dessa limitação?

Qual o limite hoje?

Atualmente, passageiros só podem levar frascos com capacidade de até 100 mililitros na bagagem de mão. Os recipientes devem ser armazenados em uma sacola plástica transparente, com capacidade máxima de um litro, e que possa ser aberta e fechada.