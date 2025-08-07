Fábrica nos EUA, domínio regional: como Embraer escapou do tarifaço dos EUA
O que não pode ser substituído por outro fornecedor é excluído do pacote de taxação. Essa regra simples parece ter sido a usada pelo governo dos EUA para excluir os produtos aeronáuticos do tarifaço adotado pela administração do presidente Donald Trump.
A empresa é líder na aviação regional e destaque na aviação executiva nos EUA, sendo fundamental para a conectividade no país. Presente há mais de 45 anos em solo norte-americano, a Embraer gera mais de 2.500 empregos especializados diretamente (além de outros dez mil indiretos) e tem mais de US$ 3 bilhões em ativos no país.
Listada há 25 anos na bolsa de Nova York, a maior parte das ações da Embraer (quase 90%) pertencem a investidores norte-americanos. Diante do anúncio de tarifas extras de 40% do governo dos EUA sobre produtos brasileiros, integrantes da empresa se mobilizaram junto a clientes norte-americanos para contornar a cobrança.
Mesmo assim, os aviões da companhia ainda têm de pagar uma tarifa extra de 10% sobre os seus produtos, que já está em vigor.
Presença nos EUA
Não é só com jatos que a Embraer mantém presença nos EUA. A empresa tem espalhados pelo país norte-americano unidades fabris, de pesquisa e desenvolvimento, além de escritórios e centros de serviço (onde são feitas manutenções, limpeza, personalização, entre outros).
Das principais unidades da Embraer nos EUA, se destacam (entre outras):
- Melbourne (Flórida): Linha de montagem final dos jatos executivos Phenom 100 e Phenom 300
- Jacksonville (Flórida): Linha de montagem do A-29 Super Tucano
- La Vergne (Tenesse): Centro de serviço
- Macon (Geórgia): Centro de serviço
- Fort Worth (Texas): Centro de serviço
- Fort Lauderdale (Flórida): Centro de serviço
- Mesa (Arizona): Centro de serviço
- Nashville (Tenesse): Centro de serviços de manutenção dos jatos comerciais da empresa
- Titusville (Flórida): Divisão de fabricação de assentos das aeronaves
Nesta semana, a empresa anunciou que planeja investir US$ 500 milhões (R$ 2,7 bilhões) nos próximos cinco anos para expandir as instalações de Melbourne e construir um novo centro de manutenção em Dallas (Texas).
Mas esses investimentos ainda podem aumentar, dependendo do crescimento da carteira de pedidos feitas por lá.
Segundo dados da FAA (Administração Federal de Aviação dos EUA) compilados pelo UOL, hoje existe a seguinte quantidade de aviões da Embraer nos EUA:
- Jatos executivos: 1.128 unidades
- E-jets (aviação comercial): 1.227 unidades
- Militar: 24 unidades
- Outro modelos civis: 56 unidades
Aviação regional depende da empresa
A aviação regional nos EUA também depende fortemente da Embraer. Estima-se que cerca de metade dos voos regionais no país sejam realizados em jatos da Embraer.
Hoje, a empresa não tem concorrentes diretos, sendo os modelos regionais da Bombardier os únicos que poderiam enfrentar a brasileira (em capacidade e autonomia), mas já estão fora de produção.
A Família de E-Jets se mostrou uma alternativa à falta de concorrentes, com cerca de 229 aeronaves dos modelos E175, E195-E2 e E190-E2 a serem entregues nos próximos anos apenas a companhias norte-americanas. Esse número representa mais da metade do total de 437 pedidos firmes a serem entregues em todo o mundo.
Uma cláusula presente em acordos sindicais entre companhias aéreas e pilotos nos EUA também dá vantagem aos jatos da Embraer. Chamada de Scope Clause, ela restringe o tamanho e a capacidade das aeronaves operadas por empresas regionais para proteger empregos e salários nas principais transportadoras.
Essas regras limitam o número de assentos e o peso máximo de decolagem, criando um nicho para jatos como os da Embraer, especialmente o E175, que foi projetado para se encaixar nesses requisitos (capacidade para até 76 passageiros e peso máximo de decolagem de até 39 toneladas).
A Scope Clause elimina concorrentes de maior porte e garante demanda contínua por seus aviões regionais. Com a saída da Bombardier desse mercado e o fracasso do Mitsubishi SpaceJet, a fabricante brasileira tornou-se a principal fornecedora de jatos compatíveis com a cláusula, dominando um segmento essencial para o sistema de voos regionais nos EUA.
Essa vantagem estratégica consolidou a posição da Embraer em um mercado altamente regulado e dependente de normas trabalhistas (sim, os EUA têm legislação trabalhista forte e sindicatos atuantes, e não só o Brasil como muitos políticos ventilam).
Phenom 300: Líder de vendas e operações
O jato executivo Phenom 300 é o mais vendido e entregue da categoria leve há 13 anos no mundo, de acordo com a Gama (General Aviation Manufacturers Association). Ela concorre com modelos da família Citation, da norte-americana Cessna.
Ao mesmo tempo, o Phenom 300 é o jato executivo mais voado nos EUA em quantidade de pousos e decolagens. Esse número é alcançado desde o balanço anual divulgado em julho de 2023 onde foram compiladas as operações dos 12 meses anteriores à data. Desde então, mês a mês ele segue sendo o favorito dos norte-americanos.
Dos cerca de 830 exemplares do modelo produzidos até hoje, mais de 600 estão registrados apenas nos EUA.
Ao todo, são mais de 1.100 jatos executivos da Embraer no país. Entre eles, os modelos (segundo dados levantados junto à FAA):
- 604 Phenom 300
- 220 Phenom 100
- 126 Legacy 500/Praetor 600
- 122 Legacy 450/Praetor 500
Ao mesmo tempo, a Embraer mantém diversos centros de serviço, manutenção e personalização das aeronaves espalhados pelos EUA, justamente de olho nesse mercado, que representa 70% das vendas da empresa no segmento.
Em fevereiro, a empresa de aviação executiva Flexjet fechou um acordo com a Embraer de US$ 7 bilhões (R$ 38,3 bilhões) para a aquisição de 182 jatos, com opções para adquirir mais 30.
Em 2023, a empresa de táxi-aéreo NetJets fechou outro acordo para aquisição de até 250 opções de jatos executivos de médio porte Praetor 500 em um negócio de US$ 5 bilhões. Anteriormente, em 2021, a empresa já havia realizado um contrato de US$ 1,1 bilhão à época para a entrega de até 100 aeronaves Phenom 300.
Cargueiro militar pode ser produzido lá
A aeronave multimissão KC-390 também pode representar um salto na relação da empresa com os EUA. O cargueiro desenvolvido pela Embraer pode ser fabricado no país caso a Força Aérea dos EUA (USAF) selecione o modelo em um de seus programas de transporte.
Caso isso se concretize, a Embraer irá investir mais US$ 500 milhões em uma nova linha de montagem nos EUA, resultando em mais 2.500 empregos diretos nos EUA. Hoje, mais da metade das peças do KC-390, que é montado em Gavião Peixoto (SP), são oriundas dos Estados Unidos.
