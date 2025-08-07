Fábrica nos EUA, domínio regional: como Embraer escapou do tarifaço dos EUA

A aviação regional nos EUA também depende fortemente da Embraer. Estima-se que cerca de metade dos voos regionais no país sejam realizados em jatos da Embraer.

Hoje, a empresa não tem concorrentes diretos, sendo os modelos regionais da Bombardier os únicos que poderiam enfrentar a brasileira (em capacidade e autonomia), mas já estão fora de produção.

A Família de E-Jets se mostrou uma alternativa à falta de concorrentes, com cerca de 229 aeronaves dos modelos E175, E195-E2 e E190-E2 a serem entregues nos próximos anos apenas a companhias norte-americanas. Esse número representa mais da metade do total de 437 pedidos firmes a serem entregues em todo o mundo.

Uma cláusula presente em acordos sindicais entre companhias aéreas e pilotos nos EUA também dá vantagem aos jatos da Embraer. Chamada de Scope Clause, ela restringe o tamanho e a capacidade das aeronaves operadas por empresas regionais para proteger empregos e salários nas principais transportadoras.

Essas regras limitam o número de assentos e o peso máximo de decolagem, criando um nicho para jatos como os da Embraer, especialmente o E175, que foi projetado para se encaixar nesses requisitos (capacidade para até 76 passageiros e peso máximo de decolagem de até 39 toneladas).

A Scope Clause elimina concorrentes de maior porte e garante demanda contínua por seus aviões regionais. Com a saída da Bombardier desse mercado e o fracasso do Mitsubishi SpaceJet, a fabricante brasileira tornou-se a principal fornecedora de jatos compatíveis com a cláusula, dominando um segmento essencial para o sistema de voos regionais nos EUA.