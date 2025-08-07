Feira em São Paulo reúne jatos milionários; setor tem crescimento recorde
Vai até hoje a maior feira da aviação executiva da América Latina, que traz os principais fabricantes e prestadores de serviço mundiais do setor.
Apenas no primeiro dia, cerca de 4.500 visitantes passaram pela Labace (Latin American Business Aviation Conference & Exhibition, ou, Conferência e Exposição Latino-Americana de Aviação Executiva).
O evento chegou à sua 20ª edição em uma casa nova, na área militar do Campo de Marte, em São Paulo, em uma parceria com a FAB (Força Aérea Brasileira) e com a Pax Aeroportos, concessionária que administra o local. Os ingressos para visitantes são vendidos a R$ 660 (ou R$ 140 para profissionais do setor).
Veja alguns dos destaques do evento a seguir, que é promovido pela Abag (Associação Brasileira de Aviação Geral)
Crescimento de dois dígitos
Neste ano, pela primeira vez desde o início da realização da feira, o setor apresentou um crescimento de dois dígitos em todas as principais categorias: jatos, turboélices e helicópteros a turbina.
Nós tivemos nos últimos 12 meses um crescimento de 32% no número de operações (pousos e decolagens) nos principais aeroportos do país. Esse número não leva em conta os aeroportos menores [que são dominados pela aviação geral], e devemos ultrapassar a marca de um milhão de operações pela primeira vez em 2025. Flávio Pires, diretor-geral da Abag
O Brasil, que tem uma das maiores frotas do segmento no mundo, se mantém à frente no ranking da América Latina. De acordo com dados da entidade, a frota total da aviação de negócio no país é de 10.940 aeronaves (dados de junho de 2025). Esse ramo não leva em conta a aviação experimental, aerodesportiva e a comercial, que é operada por companhias aéreas.
Elas estão distribuídas da seguinte forma:
- 56% de aeronaves com motor a pistão (6.084 unidades)
- 20% de turboélices (2.178 unidades)
- 12% de helicópteros a turbina (1.363 unidades)
- 10% de jatos (1.075 unidades)
- 2% de helicópteros movidos a pistão (240 unidades)
Apenas até junho, foram 338 novas aeronaves registradas no país. Entre elas, os maiores crescimentos em comparação com o ano anterior foram os seguintes:
- Jatos: alta de 18%
- Turboélice: alta de 13%
- Helicópteros a turbina: alta de 10%
Esse desempenho vem acompanhado da estreia da Labace no Campo de Marte. Por quase duas décadas, o evento ocorria no aeroporto de Congonhas. "A pista aqui dentro lhe possibilita fazer atividades que você jamais pensaria em fazer em Congonhas", diz Pires, que pretende fazer fly-in no local a partir de 2026. "Você vem com seu próprio avião, pousa aqui, participa e vai embora", comenta o executivo.
A nova configuração da feira e a mudança de endereço também revelaram a demanda por espaço. "Ficamos com quase 40 expositores de fora", diz o diretor da Abag. Segundo ele, o setor segue aquecido, com fabricantes registrando fila de entregas de até dois anos e meio para a entrega de aeronaves novas aos clientes.
Quais aeronaves estão lá?
A feira contou com dezenas de aeronaves e fabricantes com seus produtos. A Embraer levou os modelos Phenom 100EX, Phenom 300E e Praetor 600. Veja como é voar nos modelos aqui, aqui e aqui.
O Praetor 600 é o maior jato executivo da empresa na feira. Ele atinge velocidade de mais de 860 km/h e pode voar a até 7.441 km de distância, sendo possível fazer uma viagem de São Paulo a Miami sem paradas.
Com capacidade para até 12 passageiros, seu custo inicial era de US$ 25,5 milhões em 2023. O Phenom 100 EX tem valor de US$ 6,3 milhões (R$ 34,4 milhões), e o Phenom 300E, de US$ 14,5 milhões (R$ 79,2 milhões), ambos na versão tipicamente equipadas.
A Tam Aviação Executiva estava com um dos maiores estandes de sua história nessa edição da Labace. Parceira da norte-americana Textron Aviation, ela levou os aviões Cessna SkyCourier, Grand Caravan EX, Beechcraft King Air 260, os jatos Cessna Citation CJ3 Gen3, M2 Gen3, e os helicópteros Bell 505 e Bell 429.
Um dos principais jatos executivos de seu portfólio, o Cessna Citation Latitude, também está aberto para visitas durante a Labace. Ao custo de cerca de US$ 30 milhões (R$ 163,9 milhões), Ele tem capacidade para oito passageiros e pode voar 895 km/h, chegando a uma distância de até 6.482 km.
A Eve, subsidiária da Embraer para a fabricação de eVTOLs (popularmente chamados de "carros voadores") levou um modelo da cabine da aeronave em tamanho real para os visitantes conhecerem. A exposição também tinha um espaço reservado para as aeronaves históricas que irão fazer parte do futuro Museu Aeroespacial Paulista (veja mais aqui).
A Helibras (Airbus Helicopters) expôs o helicóptero VIP ACH145, e a Líder Aviação trouxe o HondaJet Elite II pela primeira vez para a feira. A Avantto está com o Epic E1000GX, modelo de destaque de seu programa de compartilhamento de aeronaves.
A Daher Aircraft ainda anunciou a abertura de um escritório em São Paulo para ficar mais próxima dos clientes no Brasil, mercado que tem registrado crescimento nas vendas nos últimos anos. A empresa francesa fabrica os modelos TBM e Kodiak
Essa edição da feira, entretanto, não contou com outros fabricantes tradicionais, como a francesa Dassault, a norte-americana Gulfstream e a italiana Leonardo.
