Reportagem

Feira em São Paulo reúne jatos milionários; setor tem crescimento recorde

Alexandre Saconi
Colunista do UOL
Jato Embraer Phenom 100 EX durante a 20ª Labace, feira de aviação executiva no aeroporto Campo de Marte, em São Paulo Imagem: Alexandre Saconi

Vai até hoje a maior feira da aviação executiva da América Latina, que traz os principais fabricantes e prestadores de serviço mundiais do setor.

Apenas no primeiro dia, cerca de 4.500 visitantes passaram pela Labace (Latin American Business Aviation Conference & Exhibition, ou, Conferência e Exposição Latino-Americana de Aviação Executiva).

O evento chegou à sua 20ª edição em uma casa nova, na área militar do Campo de Marte, em São Paulo, em uma parceria com a FAB (Força Aérea Brasileira) e com a Pax Aeroportos, concessionária que administra o local. Os ingressos para visitantes são vendidos a R$ 660 (ou R$ 140 para profissionais do setor).

Veja alguns dos destaques do evento a seguir, que é promovido pela Abag (Associação Brasileira de Aviação Geral)

Crescimento de dois dígitos

Labace (Latin American Business Aviation Conference & Exhibition, ou, Conferência e Exposição Latino-Americana de Aviação Executiva), no Campo de Marte, em São Paulo Imagem: Alexandre Saconi

Neste ano, pela primeira vez desde o início da realização da feira, o setor apresentou um crescimento de dois dígitos em todas as principais categorias: jatos, turboélices e helicópteros a turbina.

Nós tivemos nos últimos 12 meses um crescimento de 32% no número de operações (pousos e decolagens) nos principais aeroportos do país. Esse número não leva em conta os aeroportos menores [que são dominados pela aviação geral], e devemos ultrapassar a marca de um milhão de operações pela primeira vez em 2025. Flávio Pires, diretor-geral da Abag

O Brasil, que tem uma das maiores frotas do segmento no mundo, se mantém à frente no ranking da América Latina. De acordo com dados da entidade, a frota total da aviação de negócio no país é de 10.940 aeronaves (dados de junho de 2025). Esse ramo não leva em conta a aviação experimental, aerodesportiva e a comercial, que é operada por companhias aéreas.

Helicóptero ACH145 no estande da Helibras/Airbus Helicopters durante a Labace 2025 Imagem: Alexandre Saconi

Elas estão distribuídas da seguinte forma:

  • 56% de aeronaves com motor a pistão (6.084 unidades)
  • 20% de turboélices (2.178 unidades)
  • 12% de helicópteros a turbina (1.363 unidades)
  • 10% de jatos (1.075 unidades)
  • 2% de helicópteros movidos a pistão (240 unidades)

Apenas até junho, foram 338 novas aeronaves registradas no país. Entre elas, os maiores crescimentos em comparação com o ano anterior foram os seguintes:

  • Jatos: alta de 18%
  • Turboélice: alta de 13%
  • Helicópteros a turbina: alta de 10%

Esse desempenho vem acompanhado da estreia da Labace no Campo de Marte. Por quase duas décadas, o evento ocorria no aeroporto de Congonhas. "A pista aqui dentro lhe possibilita fazer atividades que você jamais pensaria em fazer em Congonhas", diz Pires, que pretende fazer fly-in no local a partir de 2026. "Você vem com seu próprio avião, pousa aqui, participa e vai embora", comenta o executivo.

A nova configuração da feira e a mudança de endereço também revelaram a demanda por espaço. "Ficamos com quase 40 expositores de fora", diz o diretor da Abag. Segundo ele, o setor segue aquecido, com fabricantes registrando fila de entregas de até dois anos e meio para a entrega de aeronaves novas aos clientes.

Quais aeronaves estão lá?

A feira contou com dezenas de aeronaves e fabricantes com seus produtos. A Embraer levou os modelos Phenom 100EX, Phenom 300E e Praetor 600. Veja como é voar nos modelos aqui, aqui e aqui.

O Praetor 600 é o maior jato executivo da empresa na feira. Ele atinge velocidade de mais de 860 km/h e pode voar a até 7.441 km de distância, sendo possível fazer uma viagem de São Paulo a Miami sem paradas.

Com capacidade para até 12 passageiros, seu custo inicial era de US$ 25,5 milhões em 2023. O Phenom 100 EX tem valor de US$ 6,3 milhões (R$ 34,4 milhões), e o Phenom 300E, de US$ 14,5 milhões (R$ 79,2 milhões), ambos na versão tipicamente equipadas.

A Tam Aviação Executiva estava com um dos maiores estandes de sua história nessa edição da Labace. Parceira da norte-americana Textron Aviation, ela levou os aviões Cessna SkyCourier, Grand Caravan EX, Beechcraft King Air 260, os jatos Cessna Citation CJ3 Gen3, M2 Gen3, e os helicópteros Bell 505 e Bell 429.

Um dos principais jatos executivos de seu portfólio, o Cessna Citation Latitude, também está aberto para visitas durante a Labace. Ao custo de cerca de US$ 30 milhões (R$ 163,9 milhões), Ele tem capacidade para oito passageiros e pode voar 895 km/h, chegando a uma distância de até 6.482 km.

Avião histórico que fará parte do acervo do futuro Museu Aeroespacial Paulista, no Campo de Marte, durante exposição na Labace 2025 Imagem: Alexa

A Eve, subsidiária da Embraer para a fabricação de eVTOLs (popularmente chamados de "carros voadores") levou um modelo da cabine da aeronave em tamanho real para os visitantes conhecerem. A exposição também tinha um espaço reservado para as aeronaves históricas que irão fazer parte do futuro Museu Aeroespacial Paulista (veja mais aqui).

Maquete em tamanho real da cabine do "carro voador" da Eve, subsidiária da Embraer para a fabricação de eVTOLs Imagem: Alexandre Saconi

A Helibras (Airbus Helicopters) expôs o helicóptero VIP ACH145, e a Líder Aviação trouxe o HondaJet Elite II pela primeira vez para a feira. A Avantto está com o Epic E1000GX, modelo de destaque de seu programa de compartilhamento de aeronaves.

A Daher Aircraft ainda anunciou a abertura de um escritório em São Paulo para ficar mais próxima dos clientes no Brasil, mercado que tem registrado crescimento nas vendas nos últimos anos. A empresa francesa fabrica os modelos TBM e Kodiak

Essa edição da feira, entretanto, não contou com outros fabricantes tradicionais, como a francesa Dassault, a norte-americana Gulfstream e a italiana Leonardo.

