Feira em São Paulo reúne jatos milionários; setor tem crescimento recorde

Vai até hoje a maior feira da aviação executiva da América Latina, que traz os principais fabricantes e prestadores de serviço mundiais do setor.

Apenas no primeiro dia, cerca de 4.500 visitantes passaram pela Labace (Latin American Business Aviation Conference & Exhibition, ou, Conferência e Exposição Latino-Americana de Aviação Executiva).

O evento chegou à sua 20ª edição em uma casa nova, na área militar do Campo de Marte, em São Paulo, em uma parceria com a FAB (Força Aérea Brasileira) e com a Pax Aeroportos, concessionária que administra o local. Os ingressos para visitantes são vendidos a R$ 660 (ou R$ 140 para profissionais do setor).