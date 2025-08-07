Não foi Santos Dumont: o primeiro voo da América Latina foi em... Osasco

Em setembro de 1906, Santos Dumont realizou o primeiro voo registrado com o avião 14-Bis em Paris, na França. Por aqui, entretanto, esse marco não foi conquistado pelo pai da aviação.

O primeiro voo realizado no Brasil e na América Latina foi concretizado por Dimitri Sensaud de Lavaud, na cidade de Osasco (SP).

O primeiro voo

Na manhã de 7 de janeiro de 1910, o aviador Dimitri Sensaud de Lavaud decolou com o avião São Paulo após uma série de testes, onde hoje é a cidade de Osasco. O local no qual o voo foi feito ficava próximo ao Chalé Brícola, onde a família de Lavaud morava e que hoje abriga um museu com o nome do inventor.