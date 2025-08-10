80 anos das bombas atômicas no Japão: relembre os voos e as tragédias

Pouco depois das 2h45 da madrugada de 6 de agosto de 1945, um bombardeiro B-29 decolou da ilha de Tinian, no Oceano Pacífico, levando consigo a primeira bomba atômica da história destinada ao uso militar. Batizado de Enola Gay, o avião era pilotado pelo então coronel Paul Tibbets, da Força Aérea dos Estados Unidos.

Seu destino era a cidade de Hiroshima, no Japão, alvo escolhido em uma operação que combinou poder bélico, estratégia aérea e propaganda. O lançamento ocorreu às 8h15 da manhã, hora local. Cerca de 140 mil pessoas morreriam até o fim daquele ano em decorrência da radiação.

Três dias depois, outro B-29 decolaria da mesma base, desta vez com o nome de Bockscar, levando a bomba "Fat Man" rumo a Kokura, o objetivo inicial da missão. Mas a cidade estava coberta por nuvens, e os pilotos decidiram seguir para o alvo secundário: Nagasaki. Mais 70 mil pessoas morreriam até dezembro após o lançamento.