80 anos das bombas atômicas no Japão: relembre os voos e as tragédias
Pouco depois das 2h45 da madrugada de 6 de agosto de 1945, um bombardeiro B-29 decolou da ilha de Tinian, no Oceano Pacífico, levando consigo a primeira bomba atômica da história destinada ao uso militar. Batizado de Enola Gay, o avião era pilotado pelo então coronel Paul Tibbets, da Força Aérea dos Estados Unidos.
Seu destino era a cidade de Hiroshima, no Japão, alvo escolhido em uma operação que combinou poder bélico, estratégia aérea e propaganda. O lançamento ocorreu às 8h15 da manhã, hora local. Cerca de 140 mil pessoas morreriam até o fim daquele ano em decorrência da radiação.
Três dias depois, outro B-29 decolaria da mesma base, desta vez com o nome de Bockscar, levando a bomba "Fat Man" rumo a Kokura, o objetivo inicial da missão. Mas a cidade estava coberta por nuvens, e os pilotos decidiram seguir para o alvo secundário: Nagasaki. Mais 70 mil pessoas morreriam até dezembro após o lançamento.
Aquelas duas missões, conduzidas por aeronaves da mesma esquadrilha, encerrariam a Segunda Guerra Mundial, com o Japão se rendendo em 15 de agosto daquele ano, e inaugurariam uma nova era para a humanidade, uma era nuclear, cujo medo se estende até os dias atuais, com ameaças de líderes mundiais de usarem esse armamento sob a desculpa de se defenderem. O meio usado para abrir esse capítulo foi um avião.
A maior operação aérea da história até então
O Enola Gay não voou sozinho. A missão de Hiroshima envolveu três aviões: além do bombardeiro principal, outros dois B-29 voaram como escolta e para registrar o lançamento. Um deles levava equipamentos para medir a potência da bomba; o outro, câmeras para registrar tudo.
Era uma operação aérea complexa, pensada nos mínimos detalhes. Os B-29 precisavam voar alto para escapar das defesas antiaéreas, mas sem comprometer a precisão do lançamento. Como as bombas eram muito maiores do que qualquer carga bélica da época, exigiram adaptações no compartimento de bombas e testes exaustivos.
O tempo de voo da missão foi de cerca de 12 horas, ida e volta. Os tripulantes passaram parte do percurso em silêncio, cientes do que estavam transportando, mas sem saber exatamente o impacto que causariam. Tibbets, o comandante, foi um dos poucos plenamente informados sobre o poder destrutivo da bomba.
O avião que levou a bomba
O Boeing B-29 Superfortress foi uma das maiores inovações tecnológicas da aviação militar na Segunda Guerra. Com quatro motores, cabine pressurizada, alcance de mais de 5.000 km e armamento pesado, ele foi projetado para ser o principal bombardeiro estratégico dos EUA no teatro do Pacífico.
O modelo foi usado em missões convencionais contra cidades japonesas ao longo de 1944 e 1945, antes do uso das bombas atômicas.
Os aviões envolvidos nas missões nucleares faziam parte de uma unidade criada especialmente para essa finalidade. Os tripulantes foram treinados em total sigilo, com missões simuladas e voos longos sem saber o verdadeiro propósito dos exercícios.
Alvo tinha de estar "limpo"
Hiroshima não era o maior centro urbano do Japão, nem o mais industrial. Foi escolhida por ter relevância militar e por estar praticamente intacta, ao contrário de outras cidades que já haviam sido alvos de bombardeios convencionais. A intenção era avaliar com clareza os efeitos da bomba atômica.
Kokura, que era o alvo primário da segunda missão, também seguia esse critério. Acabou poupada pelo mau tempo naquele dia, o que levou os tripulantes do Bockscar a desviar para Nagasaki. Um fotógrafo a bordo registrou o momento do impacto a partir da aeronave.
Décadas depois, os efeitos da radiação continuariam marcando a população sobrevivente, os chamados hibakusha. Cânceres, mutações genéticas e impactos psicológicos foram estudados por anos. Mas também atingiram aviadores: tripulantes que voaram com os B-29 e depois visitaram a região relataram problemas de saúde.
Exposição em museus
O Enola Gay foi restaurado e hoje está exposto no Museu Nacional do Ar e Espaço dos EUA, nos arredores de Washington (EUA). A exibição causou protestos quando foi inaugurada, e permanece polêmica. O museu evita tomar partido, mas expõe a aeronave em estado impecável, acompanhada de painéis informativos sobre sua história.
Ao lado do avião, visitantes leem relatos sobre os impactos da bomba, mas também sobre o contexto da guerra. O Enola Gay não é retratado como herói nem como vilão, mas como uma peça central de uma decisão que transformou o mundo até hoje, 80 anos depois do ataque.
Da guerra aos jatinhos
O piloto que comandou a missão sobre Hiroshima, Paul Tibbets, continuou a carreira militar e depois ingressou no setor privado. Nos anos 1960, ele foi um dos fundadores da Executive Jet Aviation, que viraria a NetJets, maior empresa de aviação executiva do mundo. Ele morreu em 2007, aos 92 anos.
