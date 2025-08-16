Além de motos e carros: Voamos no jato Honda Elite, o mesmo de Tom Cruise
O ator Tom Cruise é famoso por, entre outros, a série de filmes Top Gun, onde interpreta um piloto de caça. Mas, mais do que na ficção, no mundo real, Tom Cruise é piloto e possui uma série de aviões, incluindo um Elite, segundo imprensa especializada internacional.
Essa aeronave é fabricada pela HondaJet, do mesmo grupo que fabrica carros (como o HR-V, Civic, City e o Accord) e motos (como a Biz, CG, Titan, CB 650 e Hornet). Da categoria VLJ (Very Light Jet, ou, Jato muito leve), ele chega a 782 km/h e pode levar até oito pessoas a bordo, incluindo o piloto.
Seu preço gira em torno de US$ 7 milhões (R$ 38 milhões), e, até hoje, a Honda já entregou mais 250 jatos mundo afora.
O voo
A convite da Líder Aviação, representante do HondaJet no Brasil, fiz um voo de demonstração no dia 9 de agosto na aeronave. Decolamos do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, em São Roque, e voamos em um circuito de cerca de meia hora sobre o interior de SP.
A experiência é realmente mais silenciosa que a de outros jatos executivos de pequeno porte, justamente pela posição dos motores. Era possível conversar em um tom normal mesmo com a potência máxima sendo aplicada.
Mesmo sendo pequeno em comparação com grandes jatos comerciais, o conforto era maior que em muitas classes econômicas de linhas aéreas convencionais. Os bancos se movimentam livremente, permitindo ganhar mais espaço para os braços e para as pernas. Em nenhum momento bati o pé com os dos outros passageiros, e ainda dispunha de uma mesa retrátil ampla para usar durante a operação.
Devido às formações meteorológicas do dia (leia-se: nuvens baixas), o avião chacoalhou um pouco durante a etapa de subida e descida. Isso, entretanto, é algo normal e previsível, e que não costuma acontecer em jatos de maior porte.
O sistema de controle automático de potência diminuía a carga de trabalho dos pilotos, que se concentravam em outras tarefas na cabine de comando. O banheiro também ficava facilmente acessível durante o voo, e era possível ver o céu a todo momento devido a duas pequenas claraboias no teto, que ajudavam a iluminar o interior do jato.
Próximo ao pouso, o sistema de freio aerodinâmico segurou a velocidade do avião sem trepidação, o que ocorre dependendo do sistema adotado pelas aeronaves da categoria. Outro sistema garantia que o avião ficasse alinhado com a pista após o toque no solo, diminuindo o risco dela sair por algum problema no controle do avião.
Histórico
A Honda começou a elaborar seus jatos no fim da década de 1980. Em 1993, o primeiro jato experimental da empresa voou, mas levaria uma década para o primeiro HondaJet completar o primeiro voo.
Em 2005, o modelo foi lançado, e, em 2006, a Honda criou a Honda Aircraft Company para comercializar seus jatos. Em 2015, o HondaJet HA-420recebeu a certificação, e pode começar a sua produção em série.
Apenas no ano de 2018 é que as entregas da primeira versão do HondaJet começaram. No mesmo ano, a empresa anunciou a HondaJet Elite, que só começou a ser entregue em 2021. Já o Elite II, modelo que voamos, passou a ser entregue a clientes no ano de 2022.
Todos os modelos eram evolução de um mesmo avião base, mas, em 2021, a empresa anunciou um novo jato, o Echelon (HA-480), com capacidade maior.
O Elite II
O HondaJet Elite II é a versão mais recente do jato executivo. O modelo incorpora melhorias aerodinâmicas, maior alcance e um pacote tecnológico avançado, como sistema de pouso automático de emergência e o autothrottle (controle automático de potência).
Com capacidade para até sete ocupantes, incluindo a tripulação, o Elite II mantém o design característico da família de aeronaves, com motores montados sobre as asas. Essa, talvez, é a característica visual que mais chama atenção de quem vê o avião pela primeira vez.
Diferentemente de grande parte de outros jatos, onde os motores ficam presos na parte de trás dos jatos, os HondaJet têm uma estrutura que eleva os motores acima das asas. Essa solução reduz ruído interno e amplia o espaço da cabine e dos compartimentos de bagagem, tirando as fixações dos motores do corpo do avião.
O interior do jato tem novos acabamentos e iluminação ambiente, além de contar com o sistema de áudio Bongiovi, que emite o som sem o uso de caixas acústicas. Ele atinge uma velocidade de cruzeiro de 782 km/h e alcance de 2.865 km, que são suficientes para, partindo de São Paulo, chegar à boa parte das capitais país ou Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai) sem escalas.
Ficha técnica
Modelo: HondaJet Elite II
Fabricante: Honda Aircraft Company
Velocidade máxima de cruzeiro: 782 km/h
Alcance (com 4 ocupantes): 2 865 km
Teto operacional (altitude máxima de voo): 13,1 km acima do nível do mar
Distância de decolagem: Até 1.128 metros (no peso máximo ao nível do mar)
Distância de pouso: 829 metros
Comprimento: 13 metros
Envergadura: 12 metros
Altura: 4,5 metros
Comprimento interno da cabine: 5,43 metros
Largura interna: 1,52 m
Altura interna: 1,47 m
Tamanho do bagageiro traseiro: 1.500 litros
Capacidade: Até 7 passageiros + 1 piloto
Motores: Dois GE Honda HF120
