Além de motos e carros: Voamos no jato Honda Elite, o mesmo de Tom Cruise

O HondaJet Elite II é a versão mais recente do jato executivo. O modelo incorpora melhorias aerodinâmicas, maior alcance e um pacote tecnológico avançado, como sistema de pouso automático de emergência e o autothrottle (controle automático de potência).

Com capacidade para até sete ocupantes, incluindo a tripulação, o Elite II mantém o design característico da família de aeronaves, com motores montados sobre as asas. Essa, talvez, é a característica visual que mais chama atenção de quem vê o avião pela primeira vez.

Motor do HondaJet Elite II, com pequenos furos em seu interior para diminuir o ruído emitido Imagem: Alexandre Saconi

Diferentemente de grande parte de outros jatos, onde os motores ficam presos na parte de trás dos jatos, os HondaJet têm uma estrutura que eleva os motores acima das asas. Essa solução reduz ruído interno e amplia o espaço da cabine e dos compartimentos de bagagem, tirando as fixações dos motores do corpo do avião.

O interior do jato tem novos acabamentos e iluminação ambiente, além de contar com o sistema de áudio Bongiovi, que emite o som sem o uso de caixas acústicas. Ele atinge uma velocidade de cruzeiro de 782 km/h e alcance de 2.865 km, que são suficientes para, partindo de São Paulo, chegar à boa parte das capitais país ou Buenos Aires (Argentina) e Montevidéu (Uruguai) sem escalas.

Ficha técnica

Modelo: HondaJet Elite II

Fabricante: Honda Aircraft Company

Velocidade máxima de cruzeiro: 782 km/h

Alcance (com 4 ocupantes): 2 865 km

Teto operacional (altitude máxima de voo): 13,1 km acima do nível do mar

Distância de decolagem: Até 1.128 metros (no peso máximo ao nível do mar)

Distância de pouso: 829 metros

Comprimento: 13 metros

Envergadura: 12 metros

Altura: 4,5 metros

Comprimento interno da cabine: 5,43 metros

Largura interna: 1,52 m

Altura interna: 1,47 m

Tamanho do bagageiro traseiro: 1.500 litros

Capacidade: Até 7 passageiros + 1 piloto

Motores: Dois GE Honda HF120