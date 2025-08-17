Assine UOL
Reportagem

O dia em que um Pinto voou: AVE Mizar, o carro voador que não deu certo

Alexandre Saconi
Colunista do UOL
Carro voador AVE Mizar de matrícula N68X registrado no aeroporto de Oxnard, nos EUA
Carro voador AVE Mizar de matrícula N68X registrado no aeroporto de Oxnard, nos EUA Imagem: Doug Duncan/via Wikimedia Commons

Na década de 1970, uma empresa tentou criar um carro voador. Um carro mesmo, que rodava na terra e poderia decolar.

Em um contexto no qual a corrida pela inovação no transporte pessoal estava em alta nos Estados Unidos, empresas e inventores buscavam transformar ideias de ficção científica em realidade.

Esse conceito parecia estar ao alcance das mãos, com a crise do petróleo da década de 1970 e o trânsito cada vez mais congestionado e alimentando a imaginação de quem sonhava em unir estrada e céu no mesmo veículo.

Entre os projetos desenvolvidos naquele período, se destacava o AVE Mizar, um modelo que chamou atenção por misturar partes de um avião Cessna com o carro Ford Pinto.

A criação da AVE

A fabricante AVE (Advanced Vehicle Engineers, ou, Engenheiros de Veículos Avançados) foi fundada por Henry Smolinski, um engenheiro aeronáutico que havia trabalhado na North American Aviation. Em 1971, ele fundou a AVE no estado da Califórnia (EUA) para produzir um carro voador viável para uso civil.

O público-alvo era de motoristas que também tivessem licença de piloto e buscassem um veículo que pudesse decolar e pousar em aeroportos e continuar a viagem pelas rodovias.

Smolinski acreditava que a solução passaria por aproveitar um carro popular e combinar sua estrutura com partes de um avião leve já certificado. Assim, reduziria custos e tempo de desenvolvimento, além de facilitar a aceitação por parte das autoridades aeronáuticas.

Corpo de carro, asa de avião

Ford Pinto, veículo que o tanque de combustível se incendiava em colisões traseiras
Ford Pinto, veículo que o tanque de combustível se incendiava em colisões traseiras Imagem: Mr.choppers/via Wikimedia Commons
O Mizar foi construído a partir de um Ford Pinto, um modelo compacto produzido pela Ford na década de 1970. Na traseira do carro, eram acopladas as asas, a cauda e o motor traseiro de um avião Cessna Skymaster, um avião bimotor de pequeno porte.

Esse conjunto permitia que, no solo, o veículo fosse dirigido como um carro comum, e, no ar, voasse com desempenho semelhante ao de um avião menor.

O conceito previa que o motorista/piloto pudesse desacoplar o módulo de voo ao chegar a um aeroporto, deixando as asas e o motor guardados, enquanto usava apenas o carro. O Mizar prometia autonomia de cerca de 1.000 quilômetros no ar e velocidade de cruzeiro em torno de 200 km/h, levando duas pessoas e bagagem de pouco peso.

Promessas e desafios

AVE Mizar: o Ford Pinto voador que seria estrela num filme do 007, mas virou tragédia
AVE Mizar: o Ford Pinto voador que seria estrela num filme do 007, mas virou tragédia Imagem: Reprodução

Os criadores diziam que o Mizar poderia oferecer viagens rápidas sem depender de táxis aéreos ou longos deslocamentos terrestres. Um piloto poderia sair de casa, voar até outra cidade e seguir dirigindo até o destino. Isso também reduziria custos com a necessidade de hangaragem, ou seja, deixar o avião parado em um hangar, já que ele poderia ficar na garagem da casa do proprietário.

Apesar de a promessa ser empolgante para a época, na prática, o projeto enfrentou obstáculos significativos. A combinação de um carro leve com a estrutura de voo adicionava peso extra, comprometendo a performance.

O Ford Pinto também não havia sido projetado para suportar as forças e vibrações de um voo. Além disso, o encaixe entre carro e asas exigia reforços que aumentavam ainda mais o peso total, reduzindo a margem de segurança e aumentando significativamente o consumo de combustível.

Acidente fatal

Em setembro de 1973, durante um voo de teste em Camarillo (Califórnia), Smolinski e o piloto de testes Harold Blake sofreram um acidente fatal. Uma das asas do Mizar se soltou, fazendo o veículo perder sustentação e cair, matando os dois na queda.

A investigação indicou falhas estruturais e problemas na fixação das partes do avião ao carro. Com a morte de seu idealizador e a gravidade dos problemas técnicos, o projeto foi encerrado pela AVE, que pouco tempo depois encerrou as atividades.

Existe carro voador hoje?

Alef Aeronautics Model A, aeronave que mantém a aparência de um automóvel convencional e tem rotores embutidos para pouso vertical
Alef Aeronautics Model A, aeronave que mantém a aparência de um automóvel convencional e tem rotores embutidos para pouso vertical Imagem: Divulgação/Alef Aeronautics
Mais de cinquenta anos depois da trágica tentativa do Ford Pinto voador, a ideia de um carro que também possa decolar voltou a aparecer em projetos muito mais sofisticados e seguros. Diferentemente dos eVTOLs (eletric Vertical Take-off and Landing, ou aeronaves elétricas de pouso e decolagem verticais), que não são carros propriamente ditos, ainda há empresas que perseguem o sonho de um meio de locomoção que combine as funções de carro e aeronave em um só.

Um desses modelos é o Model A, desenvolvido nos EUA pela Alef Aeronautics, que mantém a aparência de um automóvel convencional, capaz de rodar normalmente em ruas e rodovias, mas com rotores embutidos na carroceria que permitem decolagem e pouso vertical.

AirCar, da empresa Klein Vision: Modelo pode ser usado no ar e na estrada, dobrando a asa para ficar menor
AirCar, da empresa Klein Vision: Modelo pode ser usado no ar e na estrada, dobrando a asa para ficar menor Imagem: Divulgação/Klein Vision

Também há o AirCar, criado pela empresa eslovaca Klein Vision, segue um conceito mais próximo do avião. Ele possui asas retráteis e precisa de uma pista curta para decolar e pousar, mas também pode circular como um carro em vias comuns.

Diferentemente do improviso estrutural do AVE Mizar, esses modelos foram projetados desde o início para integrar, de forma harmoniosa, funções terrestres e aéreas, com materiais leves e aerodinâmica própria.

Ficha técnica

AVE Mizar
Fabricante: Advanced Vehicle Engineers (EUA)
Ano do primeiro voo: 1973
Base automotiva: Ford Pinto
Base aeronáutica: Cessna Skymaster (asas, cauda e motor traseiro)
Capacidade: Duas pessoas
Velocidade: cerca de 200 km/h
Autonomia estimada: aproximadamente 1.000 km
Motorização: Motor do carro (terrestre) + motor traseiro do Skymaster (aéreo)

Por que Pinto?

A Ford usou o nome de diferentes tipos de cavalos em seus modelos. O Mustang, por exemplo, homenageia a raça de cavalos selvagens comuns nos Estados Unidos e se tornou um ícone entre os esportivos. O Bronco faz referência a cavalos rústicos, e o Maverick remete ao gado de um fazendeiro norte-americano que se recusava a marcar seus animais com ferro em brasa (não, não é cavalo, no caso).

Pinto, no contexto norte-americano, designa um tipo de cavalo com pelagem malhada, com manchas distribuídas pelo corpo. No Brasil, a palavra tem outra conotação, mas isso não foi um fator para a escolha do nome pela Ford.

O modelo teve vida curta, em parte pela má reputação adquirida após acidentes em que o tanque de combustível se incendiava em colisões traseiras. O risco, somado à fraca aceitação no mercado, contribuiu para que o Pinto se tornasse mais lembrado por seus problemas do que por suas qualidades.

