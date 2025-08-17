O dia em que um Pinto voou: AVE Mizar, o carro voador que não deu certo
Na década de 1970, uma empresa tentou criar um carro voador. Um carro mesmo, que rodava na terra e poderia decolar.
Em um contexto no qual a corrida pela inovação no transporte pessoal estava em alta nos Estados Unidos, empresas e inventores buscavam transformar ideias de ficção científica em realidade.
Esse conceito parecia estar ao alcance das mãos, com a crise do petróleo da década de 1970 e o trânsito cada vez mais congestionado e alimentando a imaginação de quem sonhava em unir estrada e céu no mesmo veículo.
Entre os projetos desenvolvidos naquele período, se destacava o AVE Mizar, um modelo que chamou atenção por misturar partes de um avião Cessna com o carro Ford Pinto.
A criação da AVE
A fabricante AVE (Advanced Vehicle Engineers, ou, Engenheiros de Veículos Avançados) foi fundada por Henry Smolinski, um engenheiro aeronáutico que havia trabalhado na North American Aviation. Em 1971, ele fundou a AVE no estado da Califórnia (EUA) para produzir um carro voador viável para uso civil.
O público-alvo era de motoristas que também tivessem licença de piloto e buscassem um veículo que pudesse decolar e pousar em aeroportos e continuar a viagem pelas rodovias.
Smolinski acreditava que a solução passaria por aproveitar um carro popular e combinar sua estrutura com partes de um avião leve já certificado. Assim, reduziria custos e tempo de desenvolvimento, além de facilitar a aceitação por parte das autoridades aeronáuticas.
Corpo de carro, asa de avião
O Mizar foi construído a partir de um Ford Pinto, um modelo compacto produzido pela Ford na década de 1970. Na traseira do carro, eram acopladas as asas, a cauda e o motor traseiro de um avião Cessna Skymaster, um avião bimotor de pequeno porte.
Esse conjunto permitia que, no solo, o veículo fosse dirigido como um carro comum, e, no ar, voasse com desempenho semelhante ao de um avião menor.
O conceito previa que o motorista/piloto pudesse desacoplar o módulo de voo ao chegar a um aeroporto, deixando as asas e o motor guardados, enquanto usava apenas o carro. O Mizar prometia autonomia de cerca de 1.000 quilômetros no ar e velocidade de cruzeiro em torno de 200 km/h, levando duas pessoas e bagagem de pouco peso.
Promessas e desafios
Os criadores diziam que o Mizar poderia oferecer viagens rápidas sem depender de táxis aéreos ou longos deslocamentos terrestres. Um piloto poderia sair de casa, voar até outra cidade e seguir dirigindo até o destino. Isso também reduziria custos com a necessidade de hangaragem, ou seja, deixar o avião parado em um hangar, já que ele poderia ficar na garagem da casa do proprietário.
Apesar de a promessa ser empolgante para a época, na prática, o projeto enfrentou obstáculos significativos. A combinação de um carro leve com a estrutura de voo adicionava peso extra, comprometendo a performance.
O Ford Pinto também não havia sido projetado para suportar as forças e vibrações de um voo. Além disso, o encaixe entre carro e asas exigia reforços que aumentavam ainda mais o peso total, reduzindo a margem de segurança e aumentando significativamente o consumo de combustível.
Acidente fatal
Em setembro de 1973, durante um voo de teste em Camarillo (Califórnia), Smolinski e o piloto de testes Harold Blake sofreram um acidente fatal. Uma das asas do Mizar se soltou, fazendo o veículo perder sustentação e cair, matando os dois na queda.
A investigação indicou falhas estruturais e problemas na fixação das partes do avião ao carro. Com a morte de seu idealizador e a gravidade dos problemas técnicos, o projeto foi encerrado pela AVE, que pouco tempo depois encerrou as atividades.
Existe carro voador hoje?
Mais de cinquenta anos depois da trágica tentativa do Ford Pinto voador, a ideia de um carro que também possa decolar voltou a aparecer em projetos muito mais sofisticados e seguros. Diferentemente dos eVTOLs (eletric Vertical Take-off and Landing, ou aeronaves elétricas de pouso e decolagem verticais), que não são carros propriamente ditos, ainda há empresas que perseguem o sonho de um meio de locomoção que combine as funções de carro e aeronave em um só.
Um desses modelos é o Model A, desenvolvido nos EUA pela Alef Aeronautics, que mantém a aparência de um automóvel convencional, capaz de rodar normalmente em ruas e rodovias, mas com rotores embutidos na carroceria que permitem decolagem e pouso vertical.
Também há o AirCar, criado pela empresa eslovaca Klein Vision, segue um conceito mais próximo do avião. Ele possui asas retráteis e precisa de uma pista curta para decolar e pousar, mas também pode circular como um carro em vias comuns.
Diferentemente do improviso estrutural do AVE Mizar, esses modelos foram projetados desde o início para integrar, de forma harmoniosa, funções terrestres e aéreas, com materiais leves e aerodinâmica própria.
Ficha técnica
AVE Mizar
Fabricante: Advanced Vehicle Engineers (EUA)
Ano do primeiro voo: 1973
Base automotiva: Ford Pinto
Base aeronáutica: Cessna Skymaster (asas, cauda e motor traseiro)
Capacidade: Duas pessoas
Velocidade: cerca de 200 km/h
Autonomia estimada: aproximadamente 1.000 km
Motorização: Motor do carro (terrestre) + motor traseiro do Skymaster (aéreo)
Por que Pinto?
A Ford usou o nome de diferentes tipos de cavalos em seus modelos. O Mustang, por exemplo, homenageia a raça de cavalos selvagens comuns nos Estados Unidos e se tornou um ícone entre os esportivos. O Bronco faz referência a cavalos rústicos, e o Maverick remete ao gado de um fazendeiro norte-americano que se recusava a marcar seus animais com ferro em brasa (não, não é cavalo, no caso).
Pinto, no contexto norte-americano, designa um tipo de cavalo com pelagem malhada, com manchas distribuídas pelo corpo. No Brasil, a palavra tem outra conotação, mas isso não foi um fator para a escolha do nome pela Ford.
O modelo teve vida curta, em parte pela má reputação adquirida após acidentes em que o tanque de combustível se incendiava em colisões traseiras. O risco, somado à fraca aceitação no mercado, contribuiu para que o Pinto se tornasse mais lembrado por seus problemas do que por suas qualidades.
