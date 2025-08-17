O dia em que um Pinto voou: AVE Mizar, o carro voador que não deu certo

Na década de 1970, uma empresa tentou criar um carro voador. Um carro mesmo, que rodava na terra e poderia decolar.

Em um contexto no qual a corrida pela inovação no transporte pessoal estava em alta nos Estados Unidos, empresas e inventores buscavam transformar ideias de ficção científica em realidade.

Esse conceito parecia estar ao alcance das mãos, com a crise do petróleo da década de 1970 e o trânsito cada vez mais congestionado e alimentando a imaginação de quem sonhava em unir estrada e céu no mesmo veículo.