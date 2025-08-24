Por que russos usam motor de caças MiG-15 para limpar pistas de aeroportos

Soprador a jato

Motor de caça soviético é adaptado em veículo para limpar neve e secar pista de aeroporto Imagem: Rostec

Os motores Klimov VK-1, do MiG-15, são derivados do motor britânico Rolls-Royce Nene. Eles foram adaptados em caminhões pesados de seis rodas, sendo instalados na carroceria. O bico de exaustão é direcionado para baixo e para trás, projetando o jato quente diretamente contra a superfície da pista coberta de neve.

Ao ser acionado, o motor sopra ar superaquecido, que pode chegar a 600°C e ser expelido em alta velocidade, derretendo e empurrando a neve em instantes. Esse sistema é muito eficiente, pois a neve é jogada para longe e as camadas de gelo são derretidas sem que seja necessário raspar ou danificar a pista.

Entre as principais vantagens desse sistema está a velocidade, já que uma área que exigiria várias horas de trabalho de máquinas de limpeza tradicionais pode ser liberada em poucos minutos, e com mais eficiência, já que derrete até a camada de gelo aderida à superfície. Outro benefício é ajudar preservar a superfície da pista, sem arranhar o asfalto ou comprometer as marcações e luzes de orientação.

Para isso, os sopradores a jato consomem enormes quantidades de combustível e geram níveis altíssimos de ruído, afinal, eram de jatos. Além disso, produzem grande emissão de gases poluentes, um desafio para aeroportos que buscam reduzir seu impacto ambiental.