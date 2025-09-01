Harrier: Avião enviado pelos EUA à costa da Venezuela decola na vertical

O governo norte-americano enviou uma frota de navios para as águas próximas à Venezuela nos últimos dias. A alegação principal é combater cartéis de drogas, embora se discuta se o motivo real não é trocar o regime na Venezuela.

Segundo a imprensa internacional, um dos navios enviados é o USS Iwo Jima com capacidade para levar uma frota de aeronaves de ataque.

Devido ao seu tamanho e configuração, esses helicópteros e aviões precisam ser capazes de realizar decolagem na vertical. Entre eles, está o AV-8B Harrier, avião de ataque que realiza pouso e decolagem na vertical, podendo dispensar pistas para operar.