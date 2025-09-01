Harrier: Avião enviado pelos EUA à costa da Venezuela decola na vertical
O governo norte-americano enviou uma frota de navios para as águas próximas à Venezuela nos últimos dias. A alegação principal é combater cartéis de drogas, embora se discuta se o motivo real não é trocar o regime na Venezuela.
Segundo a imprensa internacional, um dos navios enviados é o USS Iwo Jima com capacidade para levar uma frota de aeronaves de ataque.
Devido ao seu tamanho e configuração, esses helicópteros e aviões precisam ser capazes de realizar decolagem na vertical. Entre eles, está o AV-8B Harrier, avião de ataque que realiza pouso e decolagem na vertical, podendo dispensar pistas para operar.
Decolagem na vertical (ou quase)
O Harrer nasceu da necessidade de uma aeronave com alto poder de fogo, mas que pudesse operar em locais sem grande preparo e sem pistas longas. Ocorre que os cenários de combate poderiam acontecer longe de bases aéreas, que são os espaços adequados para esse tipo de operação.
Ele possui capacidade de pousar e decolar na vertical ou em pistas muito curtas. Enquanto caças tradicionais precisam de mais de 1.500 metros, chegando a até 2.000 metros de pista para sair do chão, um Harrier pode decolar em apenas 300 metros ou na vertical em alguns casos.
Isso é possível por ele ter saídas de ar direcionáveis, que podem jogar o fluxo de ar para baixo, aumentando a sustentação. Em pistas curtas, ele direciona o ar para baixo e para trás ao mesmo tempo, facilitando que a aeronave voe em uma menor distância.
Histórico
O Harrier é um avião que redefiniu a operação aérea embarcada em navios que não possuem catapultas como os tradicionais porta-aviões. Ele foi desenvolvido a partir do britânico Hawker Siddeley Harrier, e foi aprimorado pela McDonnell Douglas (e posteriormente pela Boeing), entrando em serviço nos anos 1980.
Devido à sua versatilidade, ele viabilizou operações desde convés de navios de desembarque, como o USS Iwo Jima, até pistas em cenários de batalha, mesmo que improvisadas. Ele foi usado nas guerras do Golfo (1990-1991), Iraque (2003-2011) e Afeganistão (2001-2021), por exemplo.
Ele tem uma alta capacidade de realizar manobras e operar em ambientes hostis, mas também é criticado devido à sua mecânica complexa, o que gera altos custos de manutenção. Hoje, o modelo vem sendo substituído pelo F-35, considerado um dos caças mais modernos da atualidade.
Sua missão principal é ataque a alvos no solo e apoio a tropas, mas também pode ser considerado um caça devido à capacidade de engajar em disputas com outras aeronaves com mísseis ar-ar.
Voando com os fuzileiros
Hoje, poucos países voam com o AV-8B Harrier. Além das aviações navais de Itália e Espanha, com 13 unidades cada, apenas os fuzileiros navais dos EUA voam o jato, segundo dados da empresa de análises do setor de aviação Cirium, compilados na publicação Flight Global World Air Forces.
Nos EUA são 84 exemplares da aeronave em uso, além 12 unidades da versão de treinamento do Harrier. No Iwo Jima, eles são especialmente práticos devido à sua versatilidade no apoio a missões de assalto anfíbias.
Os fuzileiros usam o modelo desde 1985, e estão embarcados no USS Iwo Jima nessa nova missão rumo ao mar do Caribe.
Ficha técnica
Modelo: AV-8B Harrier
Função primária: Suporte a forças no solo
Comprimento: 14,1 metros
Altura: 3,6 metros
Envergadura (distância de ponta a ponta da asa): 9,2 metros
Peso vazio: 5.821 kg
Carga útil (além do peso do próprio avião e do combustível): Até cerca de 4 toneladas, distribuídos entre armamentos (mísseis, foguetes, foguetes etc.) e outros equipamentos especiais
Velocidade: 1.008 km/h
Autonomia: 2.575 km de distância
Motor: Um Rolls Royce F402-RR-406 Pegasus
