Briga com os EUA? Qual o real poder aéreo da Venezuela (spoiler: é pouco)

Com o envio de navios de guerra dos EUA para as proximidades da Venezuela no mar do Caribe, tem-se questionado se o país sul-americano teria alguma chance de vitória em um eventual conflito com os norte-americanos.

A alegação formal é de que os militares estariam se deslocando para combater as supostas ameaças dos cartéis de drogas latino-americanos. Entretanto, alguns acreditam que essa movimentação seja para depor o presidente Nicolás Maduro do poder.

No começo de agosto, os EUA aumentaram para US$ 50 milhões a recompensa por informações concretas que levem à prisão de Maduro. Enquanto navios norte-americanos que transportam tropas e aeronaves se aproximam da região, o governo venezuelano anunciou a mobilização de 4,5 milhões de milicianos para reforçar a defesa do país, que hoje conta com 337 mil militares e paramilitares.