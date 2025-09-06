Aérea obriga passageiros obesos a comprar duas passagens. Quais as regras?

A medida da Southwest visa a garantir espaço aos passageiros mais avantajados nos voos. A compra do assento extra deve ser feito já no ato da aquisição do primeiro assento por meio de um procedimento especial no site (a poltrona adicional deve conter o nome "Extra Seat" e estar na mesma reserva).

O valor do assento extra será o mesmo da tarifa do assento original. Após o voo, a empresa irá reembolsar o assento adicional para o cliente. Mas isso não é automático, devendo o passageiro fazer a solicitação para a empresa.

Além de servir como garantia de espaço para o passageiro obeso, a medida evita constrangimento aos passageiros na hora do voo. Com o espaço certo na aeronave, não haveria problemas em caso de voos mais lotados de reacomodar passageiros para que dois assentos conjuntos estejam livres para conseguir alocar o cliente com conforto.

Polêmica

Mesmo não afetando os voos no Brasil (a medida é de uma das várias empresas que operam dentro dos EUA), a repercussão sobre o tema chegou às redes sociais. Algumas pessoas entenderam como coerente a pessoa que precisa ocupar dois assentos pagar pelos dois (mesmo sendo reembolsado depois).

Outros já criticaram a falta de assento para obesos em voos, como existente em outros meios de transporte.