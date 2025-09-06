Aérea obriga passageiros obesos a comprar duas passagens. Quais as regras?
A companhia aérea norte-americana Southwest Airlines anunciou recentemente uma mudança na forma de vender assentos para "clientes de peso". A empresa determinou que quem ocupar mais de um assento do avião terá de adquirir ao menos dois assentos já no ato da compra da passagem.
Anteriormente, a empresa permitia que passageiros com um volume corporal maior solicitassem um assento extra diretamente no aeroporto, de maneira gratuita. A mudança na medida, principalmente em um país com mais da metade dos habitantes obesos, pode representar um novo paradigma no setor.
Como fica agora?
A medida da Southwest visa a garantir espaço aos passageiros mais avantajados nos voos. A compra do assento extra deve ser feito já no ato da aquisição do primeiro assento por meio de um procedimento especial no site (a poltrona adicional deve conter o nome "Extra Seat" e estar na mesma reserva).
O valor do assento extra será o mesmo da tarifa do assento original. Após o voo, a empresa irá reembolsar o assento adicional para o cliente. Mas isso não é automático, devendo o passageiro fazer a solicitação para a empresa.
Além de servir como garantia de espaço para o passageiro obeso, a medida evita constrangimento aos passageiros na hora do voo. Com o espaço certo na aeronave, não haveria problemas em caso de voos mais lotados de reacomodar passageiros para que dois assentos conjuntos estejam livres para conseguir alocar o cliente com conforto.
Polêmica
Mesmo não afetando os voos no Brasil (a medida é de uma das várias empresas que operam dentro dos EUA), a repercussão sobre o tema chegou às redes sociais. Algumas pessoas entenderam como coerente a pessoa que precisa ocupar dois assentos pagar pelos dois (mesmo sendo reembolsado depois).
Outros já criticaram a falta de assento para obesos em voos, como existente em outros meios de transporte.
Cara, pq isso aqui é polêmico?-- Peter (@peterjordan100) September 1, 2025
Se o cara ocupa 2 assentos ele paga por 2 assentos. https://t.co/N54QEKDP8j
Geralmente, quando isso é feito, é dado 50% de desconto no segundo assento.-- VK henrique. (@Byill_) September 3, 2025
Mas aí a "empresa boazinha" dá dois assentos pro obeso e o valor da passagem aumenta pra todo mundo Como essa açao foi boa!! Empática!!
Os cara nao tenta nem por um assento inclusivo antes de fazer uma parada dessa sabe, ai é de foder. Aviao ja é uma merda de andar, qualquer transporte publico que se preze tem cadeira pra obeso, pq aviao não pode ter? https://t.co/hABMaz20bj-- silvia (@thelifeofaivlis) September 1, 2025
Em 2024, uma organização sem fins lucrativos de defesa dos direitos dos consumidores, havia postado uma imagem de um homem extrapolando as dimensões de seu assento e questionando como as empresas poderiam resolver essa situação de maneira atenciosa
Quais as regras no Brasil?
Cada companhia tem uma regra que deve ser consultada neste tipo de situação. A resolução 280 da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) delimita quais são os tratamentos que devem ser dedicados aos PNAEs (Passageiros com Necessidade de Assistência Especial) em voos.
Não há uma regra específica para obesos ou pessoas com medidas corporais acima da média, mas, caso o passageiro tenha sua mobilidade reduzida pode se enquadrar nesses casos. Mesmo assim, é preciso comprovar a condição para o setor médico das companhias.
Já quanto aos passageiros que necessitam de dois assentos devido ao tamanho de seus corpos, as empresas brasileiras possuem as seguintes regras:
Azul
A empresa vende assento extra para quem precisa de mais espaço, deseje mais privacidade ou queira mais conforto no voo. É cobrada uma nova tarifa referente ao valor da poltrona selecionada, mas deverá ser feito o pagamento de apenas uma taxa de embarque.
A venda é feita por meio da central de atendimento e diretamente no aeroporto.
Veja mais no site da empresa.
Gol
Quem precisar de mais espaço deve comprar um assento extra. Para a segunda poltrona, não será cobrada taxa de embarque, e o valor será o mesmo da classe tarifária disponível no momento da reserva.
Veja mais no site da empresa.
Latam
Caso o passageiro tenha comprado uma passagem em uma classe tarifária que permite a reserva de assento, ele poderá solicitar um assento adicional ao seu lado. Ele deve ser solicitado até 48 horas antes da saída do voo, e a tarifa corresponde à de um adulto adicional.
Veja mais no site da empresa.
