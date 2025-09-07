Discoporto: Cidade brasileira ostenta aeroporto para discos voadores

A cidade de Barra do Garças (MT), às margens do rio Araguaia e próxima à Serra do Roncador, abriga o que é considerado o primeiro discoporto do mundo. O espaço foi criado em 1995 por meio de uma lei municipal que reservou uma área 50 mil metros quadrados na Serra Azul para a construção de um "aeródromo interespacial", preparado para receber discos voadores.

A iniciativa surgiu em meio a relatos de aparições de Óvnis (Objetos Voadores não Identificados) na região e ganhou repercussão nacional e internacional.

Em 2022, o local passou por obras de revitalização e foi reinaugurado para fortalecer o turismo regional. Hoje, o discoporto é um dos atrativos mais curiosos da cidade, que mistura lendas, crenças e atrações da natureza para angariar visitantes (mesmo sem ninguém ter flagrado nenhum disco voador nas instalações criadas para essa finalidade).