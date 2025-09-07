Assine UOL
Reportagem

Discoporto: Cidade brasileira ostenta aeroporto para discos voadores

Alexandre Saconi
Colunista do UOL
Discoporto em Barra do Garças foi criado por lei na década de 1990 devido aos relatos de óvnis na região
Discoporto em Barra do Garças foi criado por lei na década de 1990 devido aos relatos de óvnis na região Imagem: Divulgação

A cidade de Barra do Garças (MT), às margens do rio Araguaia e próxima à Serra do Roncador, abriga o que é considerado o primeiro discoporto do mundo. O espaço foi criado em 1995 por meio de uma lei municipal que reservou uma área 50 mil metros quadrados na Serra Azul para a construção de um "aeródromo interespacial", preparado para receber discos voadores.

A iniciativa surgiu em meio a relatos de aparições de Óvnis (Objetos Voadores não Identificados) na região e ganhou repercussão nacional e internacional.

Em 2022, o local passou por obras de revitalização e foi reinaugurado para fortalecer o turismo regional. Hoje, o discoporto é um dos atrativos mais curiosos da cidade, que mistura lendas, crenças e atrações da natureza para angariar visitantes (mesmo sem ninguém ter flagrado nenhum disco voador nas instalações criadas para essa finalidade).

Origem

Origem
Discoporto em Barra do Garças foi criado por lei na década de 1990 devido aos relatos de óvnis na região Imagem: Divulgação

A ideia de um discoporto surgiu a partir da Lei Municipal nº 1.840, sancionada pelo então prefeito Wilmar Peres de Farias em 1995, após aprovação na Câmara Municipal em projeto de autoria do vereador Valdon Varjão.

O texto destinou uma área na Serra Azul, ramal da Serra do Roncador, para a futura construção de um aeródromo destinado a "objetos voadores não identificados, discos voadores".

A Serra do Roncador, repleta de histórias místicas e de desaparecimentos, já era associada a lendas sobre contatos extraterrestres e civilizações perdidas. Esses elementos ajudaram a consolidar Barra do Garças como ponto de referência para ufólogos e curiosos que acreditam na possibilidade de vida fora da Terra.

Polo turístico e cultural

Polo turístico e cultural
Discoporto em Barra do Garças foi criado por lei na década de 1990 devido aos relatos de óvnis na região Imagem: Divulgação
Mais do que uma curiosidade, o discoporto se transformou em um atrativo turístico. A prefeitura passou a investir na ideia de associar o local às belezas naturais e culturais da região. Barra do Garças já recebe visitantes por seus rios, cachoeiras, águas termais e pela Serra Azul, onde também está instalado o parque estadual.

O espaço revitalizado inclui sinalização e áreas de visitação, sendo apresentado como símbolo da vocação turística da cidade. Segundo a administração municipal, o objetivo é valorizar tanto a mística ligada aos discos voadores quanto o potencial econômico da atividade turística.

Discoporto em Barra do Garças foi criado por lei na década de 1990 devido aos relatos de óvnis na região
Discoporto em Barra do Garças foi criado por lei na década de 1990 devido aos relatos de óvnis na região Imagem: Divulgação
Discoporto em Barra do Garças foi criado por lei na década de 1990 devido aos relatos de óvnis na região
Discoporto em Barra do Garças foi criado por lei na década de 1990 devido aos relatos de óvnis na região Imagem: Divulgação
Discoporto em Barra do Garças foi criado por lei na década de 1990 devido aos relatos de óvnis na região
Discoporto em Barra do Garças foi criado por lei na década de 1990 devido aos relatos de óvnis na região Imagem: Divulgação
Discoporto em Barra do Garças foi criado por lei na década de 1990 devido aos relatos de óvnis na região
Discoporto em Barra do Garças foi criado por lei na década de 1990 devido aos relatos de óvnis na região Imagem: Divulgação

