Discoporto: Cidade brasileira ostenta aeroporto para discos voadores
A cidade de Barra do Garças (MT), às margens do rio Araguaia e próxima à Serra do Roncador, abriga o que é considerado o primeiro discoporto do mundo. O espaço foi criado em 1995 por meio de uma lei municipal que reservou uma área 50 mil metros quadrados na Serra Azul para a construção de um "aeródromo interespacial", preparado para receber discos voadores.
A iniciativa surgiu em meio a relatos de aparições de Óvnis (Objetos Voadores não Identificados) na região e ganhou repercussão nacional e internacional.
Em 2022, o local passou por obras de revitalização e foi reinaugurado para fortalecer o turismo regional. Hoje, o discoporto é um dos atrativos mais curiosos da cidade, que mistura lendas, crenças e atrações da natureza para angariar visitantes (mesmo sem ninguém ter flagrado nenhum disco voador nas instalações criadas para essa finalidade).
Origem
A ideia de um discoporto surgiu a partir da Lei Municipal nº 1.840, sancionada pelo então prefeito Wilmar Peres de Farias em 1995, após aprovação na Câmara Municipal em projeto de autoria do vereador Valdon Varjão.
O texto destinou uma área na Serra Azul, ramal da Serra do Roncador, para a futura construção de um aeródromo destinado a "objetos voadores não identificados, discos voadores".
A Serra do Roncador, repleta de histórias místicas e de desaparecimentos, já era associada a lendas sobre contatos extraterrestres e civilizações perdidas. Esses elementos ajudaram a consolidar Barra do Garças como ponto de referência para ufólogos e curiosos que acreditam na possibilidade de vida fora da Terra.
Polo turístico e cultural
Mais do que uma curiosidade, o discoporto se transformou em um atrativo turístico. A prefeitura passou a investir na ideia de associar o local às belezas naturais e culturais da região. Barra do Garças já recebe visitantes por seus rios, cachoeiras, águas termais e pela Serra Azul, onde também está instalado o parque estadual.
O espaço revitalizado inclui sinalização e áreas de visitação, sendo apresentado como símbolo da vocação turística da cidade. Segundo a administração municipal, o objetivo é valorizar tanto a mística ligada aos discos voadores quanto o potencial econômico da atividade turística.
