Como ator de 'Indiana Jones' salvou escoteiro perdido com seu helicóptero

Em 2001, um escoteiro perdido durante uma trilha nos EUA foi salvo de uma maneira muito inusitada, e por alguém nada esperado. Ao fazer sinais para ser resgatado, o ator Harrison Ford, astro das franquias "Indiana Jones" e "Star Wars" ("Guerra nas Estrelas"), reconheceu a situação de perigo e garantiu que o jovem fosse salvo.

Seria um passeio normal

Um escoteiro chamado Cody Clawson, de apenas 13 anos de idade à época, iria acampar no parque nacional de Yellowstone, no estado do Wyoming (EUA). Durante a viagem, ele disse que começou a seguir um homem que pensou ser seu pai.

Momentos depois, ele perdeu o contato com essa pessoa e acabou se perdendo. Ele ainda ficou parado no mesmo lugar por meia hora, mas, como ninguém apareceu, acabou vagando pela região perdido a partir daquela hora.