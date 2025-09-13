Como ator de 'Indiana Jones' salvou escoteiro perdido com seu helicóptero
Em 2001, um escoteiro perdido durante uma trilha nos EUA foi salvo de uma maneira muito inusitada, e por alguém nada esperado. Ao fazer sinais para ser resgatado, o ator Harrison Ford, astro das franquias "Indiana Jones" e "Star Wars" ("Guerra nas Estrelas"), reconheceu a situação de perigo e garantiu que o jovem fosse salvo.
Seria um passeio normal
Um escoteiro chamado Cody Clawson, de apenas 13 anos de idade à época, iria acampar no parque nacional de Yellowstone, no estado do Wyoming (EUA). Durante a viagem, ele disse que começou a seguir um homem que pensou ser seu pai.
Momentos depois, ele perdeu o contato com essa pessoa e acabou se perdendo. Ele ainda ficou parado no mesmo lugar por meia hora, mas, como ninguém apareceu, acabou vagando pela região perdido a partir daquela hora.
Ele deixou sua bagagem para trás e começou a buscar sua tropa, quando anoiteceu. Começou a chover e a cair granizo, tornando a situação mais delicada. Para se proteger, se refugiou em uma caverna e, ao amanhecer, buscou água em um riacho. O garoto já estava perdido há mais de 15 horas, e uma verdadeira missão de resgate passou a ser organizada para o resgate.
'Indiana Jones' decolando
Diante do cenário incerto sobre o paradeiro do escoteiro, o ator Harrison Ford se solidarizou com os familiares e resolveu ajudar. O astro, que é piloto de aeronaves, morava durante uma parte do ano na região. Ele pegou seu helicóptero à época e se juntou à missão para encontrar o garoto.
O resgate
Cody Clawson acordou daquela noite chuvosa ouvindo sons de aeronaves por perto. Ele, então, procurou um lugar alto e aberto para ficar visível para a ajuda que vinha do céu.
Em entrevistas a veículos de comunicação à época, o adolescente explicou a técnica utilizada para ficar mais perceptível. "Comecei a procurar um lugar aberto onde pudesse sinalizá-los. Usei a fivela do meu cinto para refletir a luz do sol. Eles a viram e pousaram", comentou.
Quando o helicóptero pousou, além do alívio, a surpresa: Ford cumprimentou o garoto de uma forma que ele foi reconhecido instantaneamente devido à semelhança da entonação usada em seus filmes.
Os socorristas ainda haviam dito que ele não iria acreditar em quem estava pilotando o helicóptero, e ele não deu bola, até ouvir aquele "bom dia" partindo do ator.
Ford ainda disse que ele deveria ganhar uma medalha de honra ao mérito pelo feito. O jovem disse ter ficado feliz com a mensagem de Ford, e que já havia ganhado uma medalha no ano anterior.
Todos ficaram bem, e o astro de Hollywood declarou ter ficado feliz em ter ajudado com o resgate, pois ele iria voar de qualquer maneira. Já que isso iria acontecer, melhor que fosse ajudando alguém, comentou o ator.
Harrison Ford, aviador experiente
Tempos antes desse resgate, Ford já havia participado de outra missão de busca bem-sucedida nos EUA. Mas nem sempre os noticiários trazem boas notícias.
Ele começou o curso para pilotar aeronaves na década de 1960, mas só teria obtido a certificação de piloto na década de 1990, após ter se tornado uma estrela de cinema. Durante esses anos voando, ele se envolveu em alguns acidentes.
Um deles foi em 2015, quando caiu com um avião militar histórico em um campo de golfe nos EUA. Ele chegou a quebrar o braço e machucar a cabeça no momento.
Em 2017, ele pousou em uma pista de taxiamento de um aeroporto, aquelas por onde os aviões trafegam rumo à pista de decolagem ou saindo delas após o pouso. Devido ao engano, ele passou pouco acima de um avião da American Airlines que estava manobrando por ali, e o ator foi punido pelas autoridades aeronáuticas dos EUA.
