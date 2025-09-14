Quais as rotas domésticas mais voadas no Brasil? São Paulo é destaque
No Brasil, a ponte aérea que liga o Rio de Janeiro a São Paulo é a que registra o maior número de operações por ano. Apenas este ano, já são aproximadamente 20 mil voos entre os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, nas capitais paulista e fluminense, respectivamente.
O país já registra um recorde de passageiros no acumulado do ano até julho, com 73,4 milhões de viajantes ao todo, alta de cerca de 10% frente ao mesmo período do ano anterior. Esse é maior número para o recorte temporal desde o início da série história, em 2000.
Quais as rotas mais voadas?
Veja a seguir quais as rotas com mais pousos e decolagens entre os meses de janeiro e junho de 2025. No top 15, as 13 primeiras posições são dominadas por São Paulo, com ao menos um aeroporto na rota, mostrando a centralização dos voos na região.
- São Paulo (Aeroporto de Congonhas) - Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont): 18.073 voos
- Brasília - São Paulo (Aeroporto de Congonhas): 8.830 voos
- Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) - São Paulo (Aeroporto de Congonhas): 7.901 voos
- Porto Alegre - São Paulo (Aeroporto de Congonhas): 7.719 voos
- Curitiba (São José dos Pinhais) - São Paulo (Aeroporto de Congonhas): 6.831 voos
- São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) - Porto Alegre: 6.072 voos
- São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) - Recife: 5.734 voos
- São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) - Belo Horizonte (Aeroporto de Confins): 5.233
- Florianópolis - São Paulo (Aeroporto de Congonhas): 5.206 voos
- Salvador - São Paulo (Aeroporto de Congonhas): 5.137 voos
- São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) - Rio de Janeiro (Aeroporto do Galeão): 5.083 voos
- São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) - Brasília: 4.917 voos
- Curitiba (São José dos Pinhais) - São Paulo (Aeroporto de Guarulhos): 4.826 voos
- Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont) - Brasília: 4.340 voos
- Salvador - São Paulo (Aeroporto de Guarulhos): 3.925 voos
Critérios
O levantamento foi feito considerando apenas voos domésticos de passageiros. Os números se referem apenas ao número de pousos e decolagens somando ida e volta. Não foram considerados voos de táxi-aéreo ou outra modalidade fora da aviação regular, que é aquela realizada por companhias aéreas.
Este levantamento foi feito pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) a pedido do UOL.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.