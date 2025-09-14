Quais as rotas domésticas mais voadas no Brasil? São Paulo é destaque

No Brasil, a ponte aérea que liga o Rio de Janeiro a São Paulo é a que registra o maior número de operações por ano. Apenas este ano, já são aproximadamente 20 mil voos entre os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, nas capitais paulista e fluminense, respectivamente.

O país já registra um recorde de passageiros no acumulado do ano até julho, com 73,4 milhões de viajantes ao todo, alta de cerca de 10% frente ao mesmo período do ano anterior. Esse é maior número para o recorte temporal desde o início da série história, em 2000.

Quais as rotas mais voadas?

Veja a seguir quais as rotas com mais pousos e decolagens entre os meses de janeiro e junho de 2025. No top 15, as 13 primeiras posições são dominadas por São Paulo, com ao menos um aeroporto na rota, mostrando a centralização dos voos na região.