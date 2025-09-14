Assine UOL
Todos a Bordo

Todos a Bordo

Reportagem

Quais as rotas domésticas mais voadas no Brasil? São Paulo é destaque

Alexandre Saconi
Colunista do UOL
Fila de aviões aguardando momento da decolagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo
Fila de aviões aguardando momento da decolagem no aeroporto de Congonhas, em São Paulo Imagem: Alexandre Saconi

No Brasil, a ponte aérea que liga o Rio de Janeiro a São Paulo é a que registra o maior número de operações por ano. Apenas este ano, já são aproximadamente 20 mil voos entre os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, nas capitais paulista e fluminense, respectivamente.

O país já registra um recorde de passageiros no acumulado do ano até julho, com 73,4 milhões de viajantes ao todo, alta de cerca de 10% frente ao mesmo período do ano anterior. Esse é maior número para o recorte temporal desde o início da série história, em 2000.

Quais as rotas mais voadas?

Veja a seguir quais as rotas com mais pousos e decolagens entre os meses de janeiro e junho de 2025. No top 15, as 13 primeiras posições são dominadas por São Paulo, com ao menos um aeroporto na rota, mostrando a centralização dos voos na região.

  1. São Paulo (Aeroporto de Congonhas) - Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont): 18.073 voos
  2. Brasília - São Paulo (Aeroporto de Congonhas): 8.830 voos
  3. Belo Horizonte (Aeroporto de Confins) - São Paulo (Aeroporto de Congonhas): 7.901 voos
  4. Porto Alegre - São Paulo (Aeroporto de Congonhas): 7.719 voos
  5. Curitiba (São José dos Pinhais) - São Paulo (Aeroporto de Congonhas): 6.831 voos
  6. São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) - Porto Alegre: 6.072 voos
  7. São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) - Recife: 5.734 voos
  8. São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) - Belo Horizonte (Aeroporto de Confins): 5.233
  9. Florianópolis - São Paulo (Aeroporto de Congonhas): 5.206 voos
  10. Salvador - São Paulo (Aeroporto de Congonhas): 5.137 voos
  11. São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) - Rio de Janeiro (Aeroporto do Galeão): 5.083 voos
  12. São Paulo (Aeroporto de Guarulhos) - Brasília: 4.917 voos
  13. Curitiba (São José dos Pinhais) - São Paulo (Aeroporto de Guarulhos): 4.826 voos
  14. Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont) - Brasília: 4.340 voos
  15. Salvador - São Paulo (Aeroporto de Guarulhos): 3.925 voos

Critérios

O levantamento foi feito considerando apenas voos domésticos de passageiros. Os números se referem apenas ao número de pousos e decolagens somando ida e volta. Não foram considerados voos de táxi-aéreo ou outra modalidade fora da aviação regular, que é aquela realizada por companhias aéreas.

Este levantamento foi feito pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) a pedido do UOL.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.