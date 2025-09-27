Doação de voos em jatinhos evita perda de órgãos e agiliza transplantes

Hoje, cerca de 47 mil pessoas aguardam um transplante no Brasil. Infelizmente, muitos morrerão na fila de espera por diversos motivos, como o agravamento do quadro de saúde do receptor ou por um problema que poderia ser mais evitável: a falta de logística para o transporte do órgão doado.

Entre 2017 e 2019, das 4.095 recusas para transplante ocorridas no estado de São Paulo, 487 (12%) ocorreram por problemas logísticos para levar o órgão do doador para o receptor. Diante desse problema, um grupo de profissionais se uniu a uma equipe de voluntários para que a distância não seja mais um problema para salvar vidas, criando a iniciativa TransplantAR.

Hoje, dezenas de vidas já puderam ser salvas graças a essa rede de particulares que se associaram ao poder público para levar os órgãos e equipes aonde é necessário, usando deslocamentos em aviões e helicópteros privados que têm suas horas de voo doadas por empresários e outras pessoas.