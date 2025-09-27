Doação de voos em jatinhos evita perda de órgãos e agiliza transplantes
Hoje, cerca de 47 mil pessoas aguardam um transplante no Brasil. Infelizmente, muitos morrerão na fila de espera por diversos motivos, como o agravamento do quadro de saúde do receptor ou por um problema que poderia ser mais evitável: a falta de logística para o transporte do órgão doado.
Entre 2017 e 2019, das 4.095 recusas para transplante ocorridas no estado de São Paulo, 487 (12%) ocorreram por problemas logísticos para levar o órgão do doador para o receptor. Diante desse problema, um grupo de profissionais se uniu a uma equipe de voluntários para que a distância não seja mais um problema para salvar vidas, criando a iniciativa TransplantAR.
Hoje, dezenas de vidas já puderam ser salvas graças a essa rede de particulares que se associaram ao poder público para levar os órgãos e equipes aonde é necessário, usando deslocamentos em aviões e helicópteros privados que têm suas horas de voo doadas por empresários e outras pessoas.
Funcionamento
Fundado pelo piloto e empresário Francisco Lyra e pelo médico Ronaldo Honorato, cirurgião cardiovascular do Núcleo de Transplantes do InCor e membro do departamento de transplante cardíaco da ABTO (Associação Brasileira de Transplante de Órgãos), o TransplantAR nasceu em 2023 e começou a operar no ano passado.
Nele, proprietários de aviões e helicópteros se voluntariam para doar voos em suas aeronaves para que os órgãos possam ser transportados, sem cobrar nada em troca.
Uma vez que é iniciada a retirada dos órgãos do corpo do doador, o tempo começa a correr, e ele é muito curto. Um coração só pode ficar até quatro horas em isquemia, ou seja, sem o suprimento sanguíneo e, consequentemente, a oxigenação adequada para manter suas funções, explica Honorato.
Um fígado suporta até 12 horas, enquanto um rim pode ser mantido em isquemia de até 24 horas, e um pâncreas por até oito horas.
Como o tempo é escasso, principalmente no caso do coração, a agilidade no transporte faz toda diferença, e nem sempre um voo comercial ou o transporte terrestre conseguem cumprir a missão.
Custos fixos já estão pagos
As aeronaves têm custos que podem ser divididos entre fixos e variáveis. Os fixos podem ser elencados como o preço da hangaragem (local onde a aeronave ficará parada), salários dos pilotos e o seguro.
Como esses valores já teriam de ser pagos, não impactam diretamente no valor da operação. Os custos variáveis, como combustível, taxas de navegação, taxas de pouso e decolagem, entre outros, são os que teriam maior impacto sobre o doador do voo.
Os órgãos públicos não cobram suas respectivas taxas quando este tipo de voo está sendo realizado. Já as administradoras aeroportuárias como Infraero, Vinci, Fraport, Motiva, Aena, Pax, entre outras, não cobram pelo pouso e decolagem nem pelo período em que o avião ficará parado aguardando a retirada do órgão dos pacientes.
Resta apenas o custo do combustível. Apesar de algumas empresas de abastecimento terem manifestado interesse em contribuir com a iniciativa, elas não concretizaram o apoio até agora. Mesmo assim, a adesão dos empresários tem sido elevada, segundo Lyra.
Toda operação é auditada e feita em coordenação com as equipes do Ministério da Saúde, levando transparência para os voos.
Dilema da doação
Desde o começo de 2025, 7.083 transplantes já foram realizados no Brasil. Segundo dados do Sistema Nacional de Transplantes a quantidade de transplantes realizados até o dia 25 de setembro era a seguinte:
- Rim - 4.738 transplantes realizados
- Fígado - 1.863
- Coração - 302
- Pâncreas e rim - 86
- Pulmão - 75
- Pâncreas - 19
- Multivisceral - Nenhum transplante realizado
A fila de espera na mesma data, entretanto, era a seguinte:
- Rim - 43.844 pessoas na fila de espera
- Fígado - 2.298
- Coração - 449
- Pâncreas e rim - 391
- Pulmão - 236
- Pâncreas - 32
- Multivisceral - 7
Em 2024, dos 15.090 doadores potenciais, apenas 4.088 se tornaram efetivamente doadores de órgãos. No total, 2.705 não puderam ser doadores por questões médicas (como possuir alguma comorbidade que inviabilizasse o transplante), 3.160 por outros motivos, 932 tiveram parada cardíaca (que inviabiliza o transplante), e outros 4.083 não tiveram os órgãos doados por recusa familiar. Outros 122 casos foram registrados com informações insuficientes.
Ronaldo Honorato reforça que essa é uma questão que precisa ser discutida pelo potencial doador com seus familiares para não haver surpresa na hora da morte.
Como funciona?
Segundo os fundadores, a operação funciona da seguinte forma:
- Ao surgir um possível doador de órgãos, a equipe do SNT (Sistema Nacional de Transplantes, ligado ao Ministério da Saúde) acionará a equipe do TransplantAR.
- Os voluntários da equipe buscam possíveis jatos ou helicópteros disponíveis para saber qual se encaixa melhor na demanda.
- São analisadas, entre outras questões, onde a aeronave está naquele momento, sua performance, disponibilidade, alcance e capacidade.
- Os donos das aeronaves são então acionados para saber se autorizam o voo.
- A partir daí, a logística de médicos e equipamentos de transplante é acertada entre as equipes que realizarão o voo e do local onde será realizado o transplante.
- O avião ou helicóptero, então, decola com os médicos até o destino onde será feita a retirada dos órgãos, aguarda o procedimento, e volta para o local onde será realizado o implante.
Neste momento, o doador é mantido com suporte artificial após a constatação da morte encefálica. Assim, os médicos e a equipe do voo podem coordenar a melhor maneira de chegar até o local.
'O luxo que não podemos ter é desperdiçar órgãos'
Para o comandante Francisco Lyra, idealizador do TransplantAR, cada minuto importa quando a missão é salvar vidas. Ele lembra que cerca de 50% dos pacientes em fila de espera morrem antes de receber um órgão. "Não podemos normalizar o sofrimento. O luxo que nós não podemos ter é o de desperdiçar [um órgão]. Uma vez doado, desperdiçar me incomoda profundamente. Imagine uma família que aceita doar e ninguém consegue buscar", diz o piloto.
Lyra explica que a aviação geral brasileira — composta por jatos executivos, turbo-hélices e helicópteros — é "infinitamente maior" que a frota da aviação comercial ou da Força Aérea Brasileira. Essa malha, que supera mil jatos e milhares de aeronaves menores, permite chegar a cidades que empresas aéreas e a própria FAB não alcançam com a rapidez necessária.
"Se eu consigo evitar o desperdício dessas doações, já é uma vitória. Não tenho controle sobre quem doa, mas posso evitar que um órgão pronto para salvar alguém fique parado por falta de transporte", afirma.
Desde o início do TransplantAR, já foram transportados:
- 44 corações
- 14 pulmões
- 9 fígados
- 1 pâncreas
Isso foi realizado em 33 voos com helicópteros, 15 em aviões turboélices e 14 em aviões a jato. Alguns voos transportaram mais de um órgão.
Considerando apenas o transporte de corações no ano de 2025, foram 34 órgãos transportados. Esse número corresponde a 11,2% do total de transplantes realizados no ano, concretizados graças com os voos doados.
Sempre pelo ar
A FAB (Força Aérea Brasileira) mantém aeronaves de forma permanente para auxiliar no Transporte de Órgãos, Tecidos e Equipes (TOTEQ) de acordo com a demanda do Ministério da Saúde. Essas missões são realizadas pelos esquadrões de transporte da Aeronáutica, e sempre há equipes de sobreaviso para realizar esses voos.
Em 2025, a FAB transportou 195 órgãos em 174 missões realizadas até o mês de agosto.
Secretarias de Segurança Pública pelo país também mantêm iniciativas para o transporte de órgãos. É o caso de São Paulo, onde o Serviço Aerotático da Polícia Civil, realizou oito missões de transporte de órgãos em 2025 com o helicóptero Pelicano. Em 2024 foram 11 deslocamentos do tipo.
O helicóptero Águia, da Polícia Militar de São Paulo, atuou em 23 ocorrências do tipo em 2025, após ter feito 38 voos do tipo em 2024.
Você pode voar ao lado de um órgão
Azul, Gol e Latam também realizam o transporte de órgãos em seus voos. Entre janeiro e agosto de 2025, foram 4.390 órgãos, tecidos e insumos para transplantes transportados em voos comerciais regulares, além das equipes médicas responsáveis, em um total de 2.876 voos.
Segundo a Abear (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), os órgãos e demais itens para transplante mais transportados pelas empresas aéreas em 2025 foram:
- Rins: 1.004
- Fígado: 135
- Córneas: 522
- Ossos: 328
- Medula: 133
- Coração: 101
