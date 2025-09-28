O aeroporto fantasma na Nigéria que envolveu mãe de santo e golpe no Brasil

Em contato com o diretor da área internacional do Noroeste à época, Nelson Sakagushi, o nigeriano propôs um investimento de US$ 242 milhões para erguer um aeroporto em Abuja, capital do país africano. A promessa era de lucros rápidos e de participação em um projeto estatal, com uma polpuda comissão para o executivo.

Para convencer Sakagushi, Nwude apresentou contratos, licenças e selos com aparência oficial. Reuniões em hotéis, com atores fazendo o papel de autoridades, completavam a encenação.

Entre 1995 e 1998, foram autorizadas transferências milionárias a partir do banco. Cada remessa reforçava a confiança de que o negócio era legítimo.

Uma auditoria apontou que o dinheiro do banco havia sumido. Em entrevista em 1998, quando a falcatrua foi descoberta, o diretor do Noroeste disse que a transação foi feita por meio de uma empresa de fachada, utilizando uma agência do Noroeste nas Ilhas Cayman.

O golpe

A quadrilha reunia falsos funcionários de governo, advogados e intermediários. Cada um tinha função específica para manter a história de pé.