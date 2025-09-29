Como serão os aviões Embraer E2 da Latam e o que a empresa quer com eles?

No começo da semana, a Latam anunciou a compra de 24 aviões E195-E2 da Embraer, um negócio avaliado em cerca de US$ 2,1 bilhões (R$ 11,2 bilhões) ao preço de tabela. A empresa ainda fechou a opção de adquirir mais 50 unidades futuramente, adicionando um novo modelo à sua frota.

A compra inédita é considerada a maior movimentação da empresa desde a fusão entre a brasileira TAM e a chilena LAN, que foi anunciada em 2010 e resultou na criação da marca Latam em 2016. Os novos aviões serão usados na expansão estratégica da malha da empresa, que passou de 129 aeroportos atendidos em 2021 para 160 destinos hoje.

Os E195-E2 serão os menores modelos operados pela empresa, que hoje conta com 283 aviões de corredor único da Airbus, 20 cargueiros da Boeing e 59 aviões de corredor duplo (usado em rotas longas), sendo três da Airbus e 56 da Boeing. Os jatos da Embraer não substituirão os já existentes na frota da companhia, abrindo novas oportunidades de rotas e mercados para a empresa.