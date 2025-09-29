Como serão os aviões Embraer E2 da Latam e o que a empresa quer com eles?
No começo da semana, a Latam anunciou a compra de 24 aviões E195-E2 da Embraer, um negócio avaliado em cerca de US$ 2,1 bilhões (R$ 11,2 bilhões) ao preço de tabela. A empresa ainda fechou a opção de adquirir mais 50 unidades futuramente, adicionando um novo modelo à sua frota.
A compra inédita é considerada a maior movimentação da empresa desde a fusão entre a brasileira TAM e a chilena LAN, que foi anunciada em 2010 e resultou na criação da marca Latam em 2016. Os novos aviões serão usados na expansão estratégica da malha da empresa, que passou de 129 aeroportos atendidos em 2021 para 160 destinos hoje.
Os E195-E2 serão os menores modelos operados pela empresa, que hoje conta com 283 aviões de corredor único da Airbus, 20 cargueiros da Boeing e 59 aviões de corredor duplo (usado em rotas longas), sendo três da Airbus e 56 da Boeing. Os jatos da Embraer não substituirão os já existentes na frota da companhia, abrindo novas oportunidades de rotas e mercados para a empresa.
Hoje, apenas a Azul opera esse modelo no país em operações regulares. A estratégia permite à Latam um crescimento nas operações diante da escassez e das longas filas de espera para adquirir aviões de outros fabricantes, como Boeing e Airbus.
Como serão os E2 da Latam?
O avião terá capacidade para até 136 passageiros, e será usado em rotas estratégicas da empresa. Embora os trajetos ainda não tenham sido divulgados, eles devem ligar capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
A configuração será a conhecida como premium economy, mais espaçosa que a econômica tradicional, mas não tanto quanto a executiva. Esses aviões já são conhecidos por terem um conforto maior, até pelo fato de suas fileiras serem compostas apenas por dois assentos, sem a poltrona do meio.
Os primeiros modelos recebidos irão para a operação da Latam Brasil, braço brasileiro da Latam Airlines, já com opção de wi-fi a bordo. Com a entrada do modelo em operação, a empresa deve abrir mais 35 novos destinos, sendo a maioria no Brasil, além de otimizar o dimensionamento de algumas rotas.
O modelo é capaz de operar em pistas menores que o A320, atual carro-chefe dos voos domésticos da companhia, que continuará em operação ao lado do novo modelo. Em contrapartida, tem 38 assentos a menos em comparação com o modelo da Airbus, permitindo melhor adaptação a alguns trechos da malha onde não houver tantos passageiros que justifiquem um voo com maior capacidade, por exemplo.
Curiosamente, a empresa já operou aviões Embraer até a década de 1990, quando ainda era apenas TAM. O modelo era o turboélice Bandeirante, o primeiro modelo da fabricante brasileira, com capacidade para até 24 lugares.
O E195-E2
O E-195-E2 é o maior avião de passageiros produzido no Brasil. A familia E-Jet da Embraer, da qual esse modelo faz parte, colocou a empresa em uma posição de destaque mundialmente, numa categoria onde há pouca ou nenhuma concorrência, dependendo da versão do jato.
Os E2 são a segunda geração dos E-Jets, e já contam com 140 unidades entregues. Ainda há mais 190 pedidos firmes, sem contar o as encomendas da Latam e a compra de até 100 unidades do avião pela Avelo, dos EUA.
Entre os principais operadores do modelo no mundo estão a KLM Cityhopper, Scoot, Hunnu Air, Mexicana, Binter Canarias, Nauru Airlines, Virgin Australia Regional Airlines e a brasileira Azul Linhas Aéreas.
Sua versatilidade lhe permite operar em aeroportos considerados mais difíceis, como o London City Airport, em Londres (Inglaterra), e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, conhecidos por necessitarem de procedimentos especiais para pouso. O modelo também está certificado para operar com mistura de até 50% de combustível sustentável de aviação, o SAF (Sustainable Aviation Fuel).
Ficha técnica
Modelo: E195-E2
Fabricante: Embraer
Comprimento: 41,5 metros
Altura: 10,9 metros
Envergadura (distância de ponta a ponta da asa): 35,1 metros
Velocidade: Até cerca de 870 km/h
Capacidade: Até 146 assentos (dependendo da configuração de cada cliente)
Configuração: dois assentos de cada lado do corredor
Autonomia: 5.556 km de distância totalmente carregado
Peso máximo de decolagem: 62 toneladas
Altitude máxima de voo: 12,5 km acima do nível do mar
