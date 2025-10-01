Caça Gripen conclui testes em meio atrasos por questões orçamentárias
O Gripen, caça mais moderno da FAB (Força Aérea Brasileira), concluiu recentemente uma série de testes antes de entrar em operação definitivamente. Com isso, ele poderá passar a ser empregado em missões reais, sejam de reconhecimento, ataque ou outras.
O caça, fabricado pela sueca Saab em parceria com a brasileira Embraer, é um dos mais avançados do mundo, e foi escolhido no âmbito do projeto chamado FX-2 contra concorrentes de peso, como o Rafale F3, da francesa Dassault, e o F-18 Super Hornet, da norte-americana Boeing.
O marco é conquistado após quase duas décadas de idas e vindas com o FX-2, que ficou mais caro devido a constantes cortes orçamentários, segundo a FAB.
Testes concluídos
Em setembro, o Gripen brasileiro concluiu uma etapa fundamental de testes, ficando mais próxima de seu uso em operações de defesa. Foram ensaios de Verificação Técnica (VT) e Validação Logística (VL) que, apesar da complexidade, servem para comprovar a capacidade da aeronave para missões de alerta, interceptação e desdobramento rápido, segundo a FAB.
Os testes ainda serviram para certificar que o caça é capaz de ser atendido pela infraestrutura de solo da Base Aérea de Anápolis (GO). Ou seja, é como a necessidade de um avião comercial de ter escada e sistema de abastecimento compatíveis ao pousar em determinados locais.
O primeiro Gripen montado no Brasil deve sair da fábrica até o fim de 2025 e ser entregue para a FAB em 2026. Já são 10 caças Gripen E no Brasil, sendo que oito já foram entregues ao 1º Grupo de Defesa Aérea, que fica em Anápolis (GO), uma unidade está em fase de recebimento, e o primeiro exemplar a chegar no país faz parte de um programa de ensaios e desenvolvimento.
Do total dos 36 exemplares adquiridos, 28 serão monopostos (F-39E) e 8 bipostos (F-39F), sendo que 15 unidades ao todo serão montadas na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto (SP).
O Gripen
O Gripen começou a ser desenvolvido na década de 1980 e decolou pela primeira vez em 1988. O projeto é resultado de um estudo do governo sueco para a substituição de modelos antigos de aeronaves por uma nova que fosse multimissão.
O governo do país europeu aprovou a proposta que viria a ser concretizada pela Saab, tradicional fabricante no país. Ele passou a se chamar JAS 39, sendo este um acrônimo para aeronave de caça, ataque e reconhecimento em sueco.
O primeiro Gripen saiu da fábrica em 1987 e realizou seu primeiro voo no ano seguinte. O primeiro exemplar produzido em série foi entregue à força aérea da Suécia apenas em 1993, e ele apenas entrou em serviço no ano de 1996.
Hoje, diversos países operam os mais de 200 Gripens produzidos. Entre eles, além da própria Suécia e Brasil, se destacam República Checa, Hungria, África do Sul e Tailândia. Peru e Colômbia anunciaram recentemente a intenção de adquirir modelos do Gripen, que poderiam vir a ser fornecidos a partir da linha de produção do Brasil.
A aeronave possui as seguintes versões:
- Gripen A/B: Primeira a ser desenvolvida e que está inativa hoje.
- Gripen C/D: Modelo evoluído a partir da primeira geração, com foco nas exportações do avião após o fim da Guerra Fria (1947-1991)
- Gripen E/F: Anteriormente batizada de NG (Nova Geração), responde pela família mais recente da aeronave, desenvolvida de forma a atender às demandas das forças aéreas brasileira e sueca
O avião é um monomotor a jato que pode chegar 2.100 km/h, quebrando a barreira do som. Ele tem 10 pontos de ancoragem na parte de baixo das asas e de seu corpo.
No Brasil, o JAS 39 Gripen foi designado como F-39 e passou a ser fabricado em parceria com a Embraer na unidade de Gavião Peixoto, além da participação de outras fornecedoras nacionais no projeto.
Ele pode ficar pronto para a decolagem em um minuto e, em casos de missões de guerra, seu tempo em solo para reabastecimento e recarregamento de armas é de 10 a 20 minutos. Esses quesitos são importantes em caso de missões de defesa, pois diminuem o tempo de resposta e aumentam a disponibilidade dos aviões para voar.
Ficha técnica
Modelo: F-39 (JAS 39 Gripen E)
Fabricante: Saab
País de origem: Suécia
Comprimento: 15,2 metros
Envergadura: 8,6 metros
Altura: 4,5 metros
Velocidade: Até 2.100 km/h
Altitude máxima de voo: 16 km acima do nível do mar
Peso vazio: 8 toneladas
Peso máximo de decolagem: 16,5 toneladas
Combustível: 4.360 litros (tanques internos) mais 4.535 (com tanques externos ejetáveis)
Distância para pouso: 500 metros
Distância para decolagem: 600 metros
Distância de voo: Até 4.000 km
O projeto FX-2
O projeto FX-2 foi criado em 2008 para renovar a frota de caças da FAB após dois anos de estudos. Naquele ano, a Aeronáutica pré-selecionou como três finalistas o Dassault Rafale (França), o Boeing F/A-18E/F (EUA) e o Saab Gripen NG (Suécia).
Foram excluídos da seleção, os modelos Su-35 (Rússia) F-16 (EUA) e Eurofighter Typhoon (Consórcio entre alguns países europeus). Em dezembro de 2013, o Gripen foi anunciado como a escolha do governo brasileiro.
O contrato entre Brasil e Saab foi formalizado apenas no ano seguinte, e considerava a compra de 36 aeronaves (28 monopostos Gripen E e oito bipostos Gripen F). Ele previa a transferência de tecnologia e participação da Embraer no programa.
O primeiro Gripen brasileiro realizou seu voo inaugural em 2019, e chegou ao país em setembro de 2020 de navio. No mesmo mês ele decolou pela primeira vez no Brasil, marcando definitivamente o início da nova era da aviação nacional.
As entregas em série foram iniciadas em novembro de 2021, e hoje, já são dez Gripens brasileiros entregues.
Polêmica na escolha
Durante visita à França em 2009, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o vencedor do projeto FX-2 seria Dassault Rafale. O anúncio foi feito em meio a uma aproximação diplomática entre os dois países, e foi interpretada como uma decisão já consolidada.
A FAB, entretanto, manteve a avaliação técnica que já estava em curso e não formalizou a compra, o que gerou desconforto. A justificativa para a escolha , formalizada apenas em 2013 durante o governo de Dilma Rousseff, foi feita com base em critérios técnicos e de custo, fato que foi questionado pela Dassault e pela Boeing.
O caça sueco apresentaria um menor preço de aquisição e operação, além de oferecer melhor pacote de transferência de tecnologia. O contrato com a Saab previa participação direta da Embraer no desenvolvimento e na produção, algo que França e Estados Unidos não se dispuseram a oferecer nas mesmas condições.
O Brasil teria acesso irrestrito ao código-fonte dos sistemas de missão e ao desenvolvimento conjunto da versão com dois assentos do Gripen F. Isso garante ao Brasil autonomia tecnológica para futuras modernizações e integração de armamentos nacionais.
Atrasos encareceram o projeto
O processo de aquisição dos F-39 Gripen enfrenta atrasos significativos e aumento de custos por falta de previsibilidade orçamentária. Em audiência no Senado em setembro de 2025, o tenente-brigadeiro do ar Walcyr Josué de Castilho Araújo, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, revelou que o contrato, originalmente planejado para entregar as 36 aeronaves até 2024, já acumula oito anos de atraso, com a última unidade agora prevista para 2032.
Segundo o militar, os sucessivos contingenciamentos obrigaram a FAB a firmar 12 termos aditivos ao contrato, o que elevou em mais de 13% o valor originalmente previsto. Esse aumento, destacou ele, equivale a recursos suficientes para a aquisição de mais seis caças além das 36 unidades já contratadas.
A necessidade de manter aeronaves antigas em operação, que deveriam ter sido desativadas, também gera despesas adicionais e compromete a eficiência do programa. Castilho ainda alertou que a imprevisibilidade no orçamento impede um "gasto racional e equilibrado" e leva a uma espiral de renegociações e reajustes.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.