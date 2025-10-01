Caça Gripen conclui testes em meio atrasos por questões orçamentárias

Testes concluídos

Em setembro, o Gripen brasileiro concluiu uma etapa fundamental de testes, ficando mais próxima de seu uso em operações de defesa. Foram ensaios de Verificação Técnica (VT) e Validação Logística (VL) que, apesar da complexidade, servem para comprovar a capacidade da aeronave para missões de alerta, interceptação e desdobramento rápido, segundo a FAB.

Os testes ainda serviram para certificar que o caça é capaz de ser atendido pela infraestrutura de solo da Base Aérea de Anápolis (GO). Ou seja, é como a necessidade de um avião comercial de ter escada e sistema de abastecimento compatíveis ao pousar em determinados locais.

O primeiro Gripen montado no Brasil deve sair da fábrica até o fim de 2025 e ser entregue para a FAB em 2026. Já são 10 caças Gripen E no Brasil, sendo que oito já foram entregues ao 1º Grupo de Defesa Aérea, que fica em Anápolis (GO), uma unidade está em fase de recebimento, e o primeiro exemplar a chegar no país faz parte de um programa de ensaios e desenvolvimento.

Do total dos 36 exemplares adquiridos, 28 serão monopostos (F-39E) e 8 bipostos (F-39F), sendo que 15 unidades ao todo serão montadas na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto (SP).

O Gripen