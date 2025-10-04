Como a IA do Google pode ajudar a planejar seu voo e economizar

No começo de setembro, o Google lançou o Modo IA, uma nova forma de usar a inteligência artificial para as buscas online. Agora, é possível fazer perguntas elaboradas, mais parecidas com a maneira como pensamos em vez de usarmos termos-chave.

Isso pode ser útil ao planejar viagens, desde a escolha das datas mais favoráveis até a busca pelos menores preços.

Mas, antes de continuarmos, vale lembrar que a inteligência artificial pode errar e é sempre bom confirmar as informações apresentadas.