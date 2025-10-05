Aérea paga bônus a funcionário que cobrar taxa por mala fora do padrão

Hoje, o valor da multa cobrada pela Ryanair é de até 75 euros (cerca de R$ 470) para quem tenta embarcar com a mala fora do padrão, variando de acordo com o tamanho, a rota e a data do voo. A regra atual permite que apenas uma bolsa pequena seja levada de graça, desde que as medidas não ultrapassem 40 cm x 30 cm x 20 cm.

Malas de até 10 kg podem ter dimensões no limite de 55 cm x 40 cm x 20 cm. Entretanto, é preciso pagar de 12 euros (R$ 75) no momento da reserva até 60 euros (R$ 377) quando o pagamento é feito no aeroporto (os valores mudam de acordo com o momento, a rota e a data do voo).

Caso uma mala esteja dentro das dimensões, mas acima do peso limite, o viajante deverá pagar uma taxa de 13 euros (R$ 82) por quilo extra na bagagem despachada.

Por que tão rígido?

A irlandesa Ryanair é uma empresa aérea low cost, ou seja, de baixo custo. Ela consegue oferecer passagens por valores bem atrativos, mas precisa cobrar onde é possível para lucrar.

Uma passagem da Irlanda para França custa 24,99 euros (R$ 157), por exemplo, em voo de 2h35min. Para ter preços menores, a empresa também aposta em aeroportos fora dos grandes centros.