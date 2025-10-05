Aérea paga bônus a funcionário que cobrar taxa por mala fora do padrão
Viajar com malas de mão fora das dimensões exigidas pode ser uma dor de cabeça. Além da possibilidade de ser despachada para ir no porão da aeronave, o passageiro pode ter de pagar uma taxa extra caso ela não esteja de acordo com as regras.
Uma empresa em particular até incentiva os funcionários que impedem os viajantes de embarcarem com bagagem acima do tamanho permitido. Trata-se da Ryanair, a maior companhia aérea de baixo custo da Europa.
Conhecida pelo seu bom-humor nas redes sociais ("vendemos assentos, não janelas"), a empresa também é conhecida por obrigar todos a seguirem rigidamente as suas regras.
Incentivo aos empregados
Michael O'Leary, CEO da Ryanair, confirmou em entrevistas que a empresa paga um valor extra no salário de quem consegue barrar uma mala acima do tamanho limite. A recompensa é de 1,50 euro (cerca de R$ 9,40), mas subirá para 2,50 euros (R$ 15,70) a partir de novembro.
Entretanto, essa bonificação é limitada a 80 euros (R$ 500) por mês por empregado. O executivo afirmou que essa política se deve ao fato de que cada vez menos viajantes estão levando malas fora do padrão e que, com isso, manteria os funcionários motivados a fazer todos seguirem as regras.
Em entrevista ao jornal britânico "The Independent", O'Leary justificou o motivo da inflexibilidade quanto às normas serem seguidas à risca. "Quanto mais pudermos fazer isso, mais rápido será o embarque, mais rápidos serão os tempos parados no solo e mais eficiente a Ryanair será no geral. E continuaremos repassando essas eficiências na forma de tarifas baixas", afirmou o executivo.
Conheça os tamanhos (e as multas)
Hoje, o valor da multa cobrada pela Ryanair é de até 75 euros (cerca de R$ 470) para quem tenta embarcar com a mala fora do padrão, variando de acordo com o tamanho, a rota e a data do voo. A regra atual permite que apenas uma bolsa pequena seja levada de graça, desde que as medidas não ultrapassem 40 cm x 30 cm x 20 cm.
Malas de até 10 kg podem ter dimensões no limite de 55 cm x 40 cm x 20 cm. Entretanto, é preciso pagar de 12 euros (R$ 75) no momento da reserva até 60 euros (R$ 377) quando o pagamento é feito no aeroporto (os valores mudam de acordo com o momento, a rota e a data do voo).
Caso uma mala esteja dentro das dimensões, mas acima do peso limite, o viajante deverá pagar uma taxa de 13 euros (R$ 82) por quilo extra na bagagem despachada.
Por que tão rígido?
A irlandesa Ryanair é uma empresa aérea low cost, ou seja, de baixo custo. Ela consegue oferecer passagens por valores bem atrativos, mas precisa cobrar onde é possível para lucrar.
Uma passagem da Irlanda para França custa 24,99 euros (R$ 157), por exemplo, em voo de 2h35min. Para ter preços menores, a empresa também aposta em aeroportos fora dos grandes centros.
O tempo no solo também é um elemento-chave: quanto mais tempo os aviões passam voando, maior o lucro para a empresa. Com isso, passageiros com bagagens fora do padrão acabam atrapalhando o tempo de embarque, e às vezes chegam a ser retirados do voo por causa disso.
Com isso, a multa aplicada aos passageiros visa evitar esse tipo de comportamento. Mesmo assim, o CEO da empresa diz que apenas "um em cada mil passageiro" infringe a regra.
