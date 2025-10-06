O que dizem as letras da fuselagem dos aviões? Há quem 'esconda' siglas lá

Quando os aviões são registrados no Brasil, eles recebem uma marca, também chamada de matrícula, que deve ficar à mostra do lado de fora da aeronave. É como se fosse a placa de um carro e é popularmente conhecida por prefixo.

No Brasil, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) regulamenta esses registros de acordo com normas internacionais. Por aqui, as matrículas são formadas por cinco letras, sendo as duas primeiras designação do país (PT, PP, PR, PU e PS, no caso brasileiro) seguidas por outras três letras, que podem ser escolhidas pelos donos.

A Azul, por exemplo, homenageou seu ex-presidente Pedro Janot ao registrar seu primeiro Embraer E195-E2 com a marca PR-PJN.