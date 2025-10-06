O que dizem as letras da fuselagem dos aviões? Há quem 'esconda' siglas lá
Quando os aviões são registrados no Brasil, eles recebem uma marca, também chamada de matrícula, que deve ficar à mostra do lado de fora da aeronave. É como se fosse a placa de um carro e é popularmente conhecida por prefixo.
No Brasil, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) regulamenta esses registros de acordo com normas internacionais. Por aqui, as matrículas são formadas por cinco letras, sendo as duas primeiras designação do país (PT, PP, PR, PU e PS, no caso brasileiro) seguidas por outras três letras, que podem ser escolhidas pelos donos.
A Azul, por exemplo, homenageou seu ex-presidente Pedro Janot ao registrar seu primeiro Embraer E195-E2 com a marca PR-PJN.
A Amaro Aviation, empresa do setor de aviação executiva, também registrou uma aeronave fazendo uma alusão a uma personalidade da aviação. O fundador da empresa, Marcos Amaro, homenageou o pai, o comandante Rolim Amaro (fundador da TAM - hoje, Latam) com um Pilatus com a marca PS-AMA.
Personalidades
O ex-governador de São Paulo, João Doria Júnior (hoje sem partido, então PSDB), era proprietário de um avião de matrícula PR-JDJ, as iniciais de seu nome. O político havia comprado a aeronave com recursos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e, quando essa notícia veio a público, ele se desfez do avião em decorrência da repercussão. Ainda há um helicóptero de matrícula PP-JDJ, pertencente a uma empresa de João Doria, a Doria Administração e Eventos.
O ator John Travolta, que também é piloto, tinha um Boeing 707 com a matrícula N707JT registrado nos Estados Unidos. O "JT" remete às iniciais de seu nome.
*Com matéria de outubro de 2021
