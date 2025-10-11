Proibido mundo afora: deputado quer permitir porte de armas em voos

Integrantes das Forças Armadas

Policiais federais

Policiais rodoviários federais

Polícia ferroviários federais

Policiais civis

Policiais militares e corpos de bombeiros militares

Policiais penais

Guardas municipais e dos Municípios

Agentes operacionais da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência)

Agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República

Policiais legislativos (da Câmara e do Senado)



Ficam de fora da proposta integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, integrantes do poder judiciário e do Ministério Público no exercício de funções de segurança, integrantes de escolta de presos e guardas portuários, por exemplo.

De acordo com a justificação do projeto, ele se deve devido ao "relevante interesse público, especialmente no que se refere à segurança nacional e à preservação da ordem pública". Os profissionais abarcados, continua o texto, "exercem atividades de risco e de proteção, em caráter permanente, mesmo fora do horário de serviço".

"Dessa forma, não se trata de estender um privilégio indiscriminado, mas sim de reconhecer a condição peculiar de agentes de Estado que têm o dever legal de agir em situações de grave ameaça, inclusive em deslocamentos aéreos", descreve a proposta.

O deputado, na justificação, ainda alega que esse transporte não oferece risco ao voo, enquanto o despacho das armas podem se tornar sérios inconvenientes em caso de extravio das armas.

Quais as regras no Brasil hoje?

De acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a presença de passageiros portando arma de fogo a bordo de aeronaves civis deve se restringir "aos agentes públicos que, cumulativamente, possuam porte de arma por razão de ofício e necessitem comprovadamente ter acesso a arma no período compreendido entre o momento do ingresso na sala de embarque no aeródromo de origem e a chegada à área de desembarque no aeródromo de destino". São casos como: