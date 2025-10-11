Proibido mundo afora: deputado quer permitir porte de armas em voos
O deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) propôs nesta semana um projeto de lei para permitir que profissionais de segurança pública que possuem porte de arma de fogo possam embarcar com elas em voos comerciais. A medida vai contra regras mundiais da aviação, que tendem a restringir o porte de armas na cabine de passageiros apenas a casos restritos.
Desde os atentados de 11 de Setembro de 2001 nos EUA, o controle de armas a bordo de aviões passou a ser mais rigoroso, ficando restrito, principalmente, a agentes de segurança em serviço. Mesmo assim, é necessário cumprir uma série de requisitos antes de entrar na aeronave armado.
O que diz a proposta?
De acordo com o texto de Bilynskyj, "agentes públicos poderiam embarcar em aeronaves civis de voos comerciais realizados no território nacional portando sua arma de fogo devidamente desmuniciada, desalimentada e acompanhada de sua respectiva munição" na bagagem de mão mesmo fora de missão oficial. São esses agentes:
- Integrantes das Forças Armadas
- Policiais federais
- Policiais rodoviários federais
- Polícia ferroviários federais
- Policiais civis
- Policiais militares e corpos de bombeiros militares
- Policiais penais
- Guardas municipais e dos Municípios
- Agentes operacionais da ABIN (Agência Brasileira de Inteligência)
- Agentes do Departamento de Segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
- Policiais legislativos (da Câmara e do Senado)
Ficam de fora da proposta integrantes das carreiras de auditoria da Receita Federal do Brasil e de Auditoria-Fiscal do Trabalho, integrantes do poder judiciário e do Ministério Público no exercício de funções de segurança, integrantes de escolta de presos e guardas portuários, por exemplo.
De acordo com a justificação do projeto, ele se deve devido ao "relevante interesse público, especialmente no que se refere à segurança nacional e à preservação da ordem pública". Os profissionais abarcados, continua o texto, "exercem atividades de risco e de proteção, em caráter permanente, mesmo fora do horário de serviço".
"Dessa forma, não se trata de estender um privilégio indiscriminado, mas sim de reconhecer a condição peculiar de agentes de Estado que têm o dever legal de agir em situações de grave ameaça, inclusive em deslocamentos aéreos", descreve a proposta.
O deputado, na justificação, ainda alega que esse transporte não oferece risco ao voo, enquanto o despacho das armas podem se tornar sérios inconvenientes em caso de extravio das armas.
Quais as regras no Brasil hoje?
De acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a presença de passageiros portando arma de fogo a bordo de aeronaves civis deve se restringir "aos agentes públicos que, cumulativamente, possuam porte de arma por razão de ofício e necessitem comprovadamente ter acesso a arma no período compreendido entre o momento do ingresso na sala de embarque no aeródromo de origem e a chegada à área de desembarque no aeródromo de destino". São casos como:
- Escolta de autoridade ou testemunha;
- Escolta de passageiro custodiado (preso);
- Execução de técnica de vigilância;
- Deslocamento para se apresentar no destino já preparado para o serviço e quando despachar a arma possa representar prejuízo para a função.
Ainda assim, é preciso de autorização da Polícia Federal para realizar o voo, que deve ser precedida por uma série de documentos a serem apresentados no momento do embarque. Ao mesmo tempo, não é permitido que a arma esteja municiada durante o voo, e o agente não poderá ingerir bebida alcoólica oito horas antes e durante todo voo.
A arma deverá ser guardada junto ao seu corpo e, se houver um tumulto a bordo, o agente público só poderá ocorrer em coordenação com o capitão da aeronave, que é a autoridade máxima a bordo. Ele também será advertido sobre os riscos em caso de disparo a bordo, como a despressurização da aeronave e atingir alguma fiação ou duto hidráulico, gerando o risco de perda de controle da aeronave e subsequente queda.
Hoje não é permitido aos agentes públicos aposentados, reformados ou da reserva levarem suas armas em voo a não ser que sejam despachadas. As normativas da agência seguem a legislação nacional, como o Estatuto do Desarmamento
Para levar a arma, elas devem estar descarregadas e desmuniciadas, sendo despachadas em embalagem adequada.
As empresas aéreas e operadores dos aeroportos devem seguir protocolos rígidos de conferência e guarda. Permitir ao passageiro armado o embarque ou acesso à área restrita sem a verificação adequada se estão com os documentos exigidos por lei pode gerar uma multa de até R$ 100 mil reais ao operador aeroportuário ou à empresa aérea.
Como é mundo afora?
A OACI (Organização da Aviação Civil Internacional), agência da ONU (Organização das Nações Unidas), tem entre suas recomendações a determinação que nenhum passageiro pode embarcar portando armas de fogo ou qualquer outro dispositivo perigoso. A exceção se aplica apenas a agentes de segurança em serviço, e, mesmo assim, somente com autorização formal dos países envolvidos e da companhia aérea.
A norma internacional estabelece que a introdução de armas a bordo sem as autorizações devidas é considerada um "ato de interferência ilícita". Por essa razão, os países integrantes da organização são obrigados a aplicar controles rigorosos para impedir que passageiros levem armas consigo na cabine.
A OACI ainda recomenda que armas transportadas sejam descarregadas, embaladas de forma segura e despachadas como carga ou bagagem. Esse alinhamento mundial visa evitar discrepâncias que possam abrir brechas de risco em voos comerciais, e mantém o Brasil em uma posição adequada quanto à segurança de voo.
Vai sair do papel?
Bruno Ramos, advogado especializado em direito aeronáutico, acredita que o projeto não deve sair do papel. Isso se deve ao fato de a aviação ser um ambiente altamente controlado. "Não conheço outro país que adote medida semelhante e a aprovação poderá resultar na redução da avaliação do nível de segurança da aviação brasileira perante as entidades reguladoras internacionais", afirma Ramos.
"Em face do risco e da complexidade que a aprovação representa para a atividade aérea, me parecem baixas as chances do projeto seguir adiante", diz o advogado.
O que diz o deputado
Em entrevista ao UOL, o deputado frisa que o projeto não exclui categorias, mas delimita inicialmente os integrantes do sistema de segurança pública. No caso da inclusão dos auditores da Receita Federal ou do Trabalho, ela poderá ser analisada no futuro "em regulamentação específica, desde que haja justificativa técnica e protocolos operacionais próprios firmados com a autoridade aeronáutica e a Polícia Federal".
"Assim, o projeto não promove exclusão, mas observa os limites legais e constitucionais vigentes, garantindo que o direito de embarque armado seja exercido apenas por agentes devidamente reconhecidos como integrantes das forças de segurança pública nacional", afirma Bilynskyj.
Sobre o risco de extravio, o congressista destaca que obrigar o agente a despachar sua arma de fogo já representa um risco natural do tipo "pois o equipamento passa a circular fora de sua custódia direta, sujeito ao manuseio de terceiros e à logística de carga das companhias aéreas". Diante dessa possível vulnerabilidade, a segurança pública pode ser colocada em risco com o desvio do controle oficial desses equipamentos.
Ele ainda lembra dados sobre extravio de bagagem disponibilizados no relatório Baggage IT Insights 2025, publicado pela Sita (Sociedade Internacional de Telecomunicações Aeronáuticas), que aponta um total de 33,4 milhões de bagagens extraviadas em todo o mundo apenas em 2024.
"Esses números revelam que, mesmo com os avanços tecnológicos na rastreabilidade de bagagens, o risco de extravio não é residual, mas estrutural. Quando se trata de armamentos institucionais, o impacto de um eventual desvio é incomparavelmente mais grave, tanto sob a ótica da segurança pública quanto da responsabilidade administrativa", diz Bilynskyj, destacando que o objetivo do projeto é reduzir esse risco estrutural.
Sobre contrariar padrões internacionais de segurança, o deputado nega que isso ocorra, pois o agente manterá a arma desmuniciada e sob seu controle, "observando rigorosamente protocolos de revista e comunicação à autoridade aeroportuária competente".
"O 11 de Setembro impôs restrições ao embarque de armas municiadas sem controle prévio, o que é plenamente compreensível. Contudo, o projeto não autoriza o embarque armado indiscriminado: ele distingue o cidadão comum do agente público detentor de porte nacional, cuja identificação, treinamento e rastreabilidade são verificáveis em sistemas oficiais", lembra o congressista.
Quanto ao aumento de risco a bordo, Bilynskyj nega que isso possa ocorrer, pois a arma deverá estar desmuniciada, desalimentada e acondicionada de forma segura, com comunicação prévia às autoridades aeroportuárias e à companhia aérea.
A única exceção prevista é restrita a situações de serviço, "mediante ordem de missão e avaliação prévia da autoridade aeroportuária, para casos em que o agente atua em missões sensíveis de segurança pública, como escoltas, transferências de custodiados ou operações que exigem prontidão imediata".
"Na prática, o projeto não amplia o porte em ambiente de voo — apenas regulamenta e formaliza procedimentos já existentes, oferecendo segurança jurídica e rastreabilidade tanto às companhias aéreas quanto aos próprios órgãos de segurança. O que se propõe é um modelo mais transparente e controlado, no qual cada embarque armado ocorre mediante protocolo definido e sob supervisão das autoridades competentes", declara o deputado.
É importante lembrar que estamos falando de profissionais treinados, fiscalizados e doutrinados para proteger vidas. São agentes que carregam o dever constitucional de garantir a ordem pública e que possuem capacitação técnica e psicológica específica para portar e manusear seu instrumento de trabalho. Confiar nesses homens e mulheres é confiar nas próprias instituições de segurança do Estado, que atuam diariamente na linha de frente da defesa da sociedade -- inclusive em situações que exigem deslocamentos aéreos de alto risco, como o transporte de presos em aeronaves comerciais
Deputado Paulo Bilynskyj
