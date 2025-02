Inclusão e personalização: como a IA está transformando o setor financeiro

Sandra Vaz, Country manager para o Brasil na Red Hat Imagem: Red Hat

"A automação de processos é a pedra angular para que as instituições financeiras possam dar andamento à digitalização e extrair todo o potencial da inteligência artificial. Avançar nessa jornada com soluções de código aberto permite fazer isso de maneira mais simples, integrada e eficaz", comenta Sandra Vaz, Country manager para o Brasil na Red Hat.

Código aberto: no presente, mas de olho no futuro

Levantamento da Autonomous Research estima que as instituições financeiras podem economizar até US$ 1 trilhão até 2030 por meio da adoção de IA e automação. Um ganho que pode ser ainda maior com o uso de ferramentas open source. Estudo com mais de 2.400 tomadores de decisão de TI descobriu que as empresas pesquisadas estão investindo em IA a longo prazo, com um interesse crescente em usar ferramentas de código aberto para impulsionar o retorno sobre investimentos (ROI) e a inovação.

Para apoiar as instituições financeiras na adoção eficiente da IA generativa, a Red Hat disponibiliza uma plataforma de nuvem híbrida ideal para treinar modelos de IA e para rodar os aplicativos que os utilizam. Entre as soluções de IA da Red Hat estão o Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI), plataforma para desenvolver, testar e executar a família de Large Language Models (LLMs) IBM Granite de código aberto; e o Red Hat OpenShift AI, que fornece ferramentas para desenvolver, treinar, servir e monitorar rapidamente modelos de aprendizado de máquina em ambientes Kubernetes distribuídos, on-premises, na nuvem pública ou na edge.

"Como parte do RHEL AI, também incluímos o InstructLab, um projeto de comunidade criado pela Red Hat e pela IBM, que facilita o treinamento de LLMs e acelera a adoção de IA generativa por meio da colaboração", reforça Maria Bracho, CTO para a América Latina na Red Hat. A executiva destaca o código aberto como a melhor ferramenta para a inovação e para suportar os avanços recentes em modelos de linguagem em larga escala. "A Red Hat é a maior empresa open source do mundo, o que permite adaptar-nos rapidamente às mudanças tecnológicas e criar a melhor plataforma para adoção de IA nas empresas - o OpenShift AI -, desenvolvendo e treinando modelos criados com propósitos específicos e com flexibilidade para serem executados onde for necessário, do data center até a edge."