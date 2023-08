Bolsa sobe 1,51% com expectativa de votação do arcabouço; dólar cai 0,76%

O arcabouço fiscal deve ser votado ainda hoje. Apesar disso, os deputados devem realizar cortes propostos pelo governo Lula, como deixar o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal de fora do limite de gastos.

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, afirmou que a incerteza fiscal aumentou nas últimas semanas, durante conferência do Santander, em São Paulo.

Ele atribuiu a recente desvalorização do real frente ao dólar em maior parte a fatores externos, mas também considera que a incerteza fiscal reflete no desempenho da moeda brasileira.

Lula e os diálogos na Conferência do Brics

O presidente defendeu o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) de seu governo, afirmando que o projeto possui muitas oportunidades para investidores de países do Brics, durante a Conferência dos Brics, em Joanesburgo, África do Sul.

Lula voltou a defender uma moeda alternativa ao dólar para o comércio com outros países. Inclusive, mencionou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está discutindo uma ajuda monetária à Argentina através do yuan, a moeda chinesa.