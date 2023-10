Dólar e Bolsa ficam estáveis com cautela no mercado; moeda vai a R$ 5,053

O que aconteceu

Maior cautela do Banco Central dos EUA ajudou a segurar o dólar. Discursos de dirigentes do Fed (Federal Reserve) contribuíram para acalmar o mercado. Mais cedo, o presidente Jerome Powell disse que o BC americano está agindo com cautela agora, depois de aumentos agressivos nos juros no ano passado, para permitir que condições mais rígidas desacelerem a economia e a inflação.

Juros estáveis nos EUA tendem a favorecer o real. A perspectiva de que os juros americanos não subam muito motiva o mercado a buscar investimentos que possibilitem retornos maiores — o que beneficia as moedas de países emergentes, como o Brasil.

Uma das razões pelas quais desaceleramos [o ritmo de altas nos juros] este ano é dar tempo para que a política monetária funcione. Temos que usar nossos olhos, um pouco de gestão de risco e paciência para diminuir o ritmo e garantir que estamos vendo todos os efeitos.

Jerome Powell, presidente do Fed, no Clube Econômico de NY

Risco fiscal e questões políticas nos EUA ainda preocupam. Investidores acompanham as propostas do governo de Joe Biden para aumentar a ajuda financeira e militar a Israel e Ucrânia, além do impasse político entre Republicanos na Câmara de Representantes, que segue sem presidente.

Mercado segue evitando riscos em meio à guerra em Israel. As tensões geopolíticas têm aumentado desde que o ataque a um hospital em Gaza matou centenas de pessoas — tragédia que as autoridades palestinas atribuíram a Israel e que os israelenses atribuíram à Jihad Islâmica. Os EUA tomaram partido de Israel, endossando sua versão sobre o ataque ao hospital.