Quer criar loja virtual do zero? Especialistas dão dicas para abrir negócio

Logística depende do produto

A escolha da transportadora que fará a entrega do produto dependerá do que o site vai vender. "Se for uma garrafa de água, por exemplo, pode seguir pelos Correios. Se forem mesas e cadeiras, será preciso firmar contrato com uma transportadora", exemplifica.

Venda e pós-venda

Comunicação é fundamental. Uma loja física, bem localizada, chama a atenção do consumidor e ele entra. No site, porém, ele só entra se a comunicação chegar ao cliente. "O trânsito é diferente. É preciso trabalhar com estratégias para atrair o consumidor até sua loja virtual", completa Lui.

Ele cita três estratégias de tráfego:

• SEO: a sigla em inglês para Otimização para Mecanismos de Busca que nada mais é do que palavras-chave no site. Elas devem ser atualizadas mensalmente, conforme as procuras por conteúdo na internet;