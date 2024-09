Inspirado na mãe, abriu empresa que dá 'match' entre enfermeiro e clientes

Franquia da marca custa R$ 80 mil

A empresa atua com franquias. A rede tem 55 unidades em funcionamento. A maioria no modelo home based. Ou seja, o franqueado trabalha de casa. Ele é responsável pela captação de clientes e profissionais na sua cidade ou região. "O franqueado faz a intermediação dessa mão de obra, selecionando profissionais de acordo com o perfil que o cliente quer e precisa", diz Schinoff. Para começar, uma franquia deve ter, no mínimo, 50 profissionais agenciados.

Cabe ao franqueado fazer a seleção e o cadastramento dos profissionais. Schinoff diz que a franquia precisa aplicar os processos de recrutamento, seleção e entrevistas e juntar os documentos comprobatórios para que seja feito o cadastramento do profissional na plataforma da empresa. "Esta captação é feita através de marketing online e offline, mídias sociais, sites de empregos e principalmente em ações de networking", diz ele. Todo franqueado passa por treinamentos periódicos pela empresa.

Cerca de 22 mil profissionais da saúde estão cadastrados na plataforma da empresa. A maioria são profissionais de enfermagem e cuidadores de idosos. Schinoff diz que é formalizado um contrato de agenciamento com os profissionais que são cadastrados nas unidades. "Este contrato já foi avaliado e aprovado pelo Ministério Público do Trabalho como regular na intermediação de mão de obra, produzindo o respaldo jurídico para todas as partes envolvidas", afirma.

O investimento inicial para comprar uma franquia da marca é de R$ 80 mil. Uma unidade fatura por mês, em média, R$ 25 mil, e o lucro gira em torno de 30% sobre o faturamento bruto. Também há cobrança mensal de royalties (8% sobre o faturamento) e taxa de marketing (2% sobre o faturamento).

Em 2023, a rede da Padrão Enfermagem faturou R$ 5,6 milhões. Só a franqueadora faturou R$ 1 milhão (entre royalties e vendas de franquias). O lucro da franqueadora não foi revelado.