'Por ser uma mulher negra, o mercado não me olha como empresária'

Injetar dinheiro e abrir as portas do mercado parecem as soluções mais evidentes e definitivas quando se pensa no desenvolvimento dos empreendedores negros, sobretudo da parcela feminina deste grupo. No entanto, se o contexto for o empreendedorismo entre mulheres negras, há obstáculos que percorrem os eventos históricos que as situam em um lugar de desigualdade de acessos e oportunidades, e impactam até mesmo como elas são vistas nesse meio.

O que aconteceu

Não é fácil driblar discriminação na hora de fechar um negócio. Regina Ferreira é CEO da Hutu Casting, uma agência focada em modelos negros, e já trabalhou com grandes marcas como Nike, Budweiser, Itaú e São Paulo Fashion Week. Mesmo assim, ela diz que não é fácil driblar a discriminação na hora de fechar um negócio.