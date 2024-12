PME: é possível competir com as grandes, ganhar mercado e exportar

Produtos inovadores e para todos os públicos. Entre as peças da marca, estão: calça anticelulite, peças com transparência zero, equilíbrio térmico, modelagens que ajudam a recuperação celular e moda plus size.

Agregar valor e diversificar para ganhar mercado

Portfólio distinto para atender públicos. Recco diz que a empresa dá uma nova percepção para a mesma matéria-prima para agregar valor aos seus produtos. "Nós não inventamos a roda, mas colocamos a roda em lugares diferentes. Criamos peças distintas focando a inclusão. Temos a calça anticelulite, por exemplo, para atender ao público plus size. Normalmente este mercado só foca na produção de peças de medidas menores", diz.

Conexões estratégicas e resposta rápida a mudanças. Para Fernando Seabra, especialista em empreendedorismo e autor do livro "A Mandala da Inovação", as pequenas empresas podem se destacar ao identificar um problema e enfatizar sua proposta única de valor, formando conexões e tendo agilidade para responder rapidamente às mudanças do mercado."

Atendimento humanizado é ponto positivo para as PMEs

Atendimento personalizado. Ênio Pinto, gerente de relacionamento do Sebrae Nacional, enfatiza que o grande diferencial das pequenas e médias empresas para competir com as grandes corporações é o atendimento hiperpersonalizado.