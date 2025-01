Espaços colaborativos ajudam mães empreendedoras a expor e vender peças

Espaço é 'disputado' por mães. Com um faturamento mensal de R$ 20 mil, o negócio também mantém uma fila de espera para marcas interessadas em participar.

Flexibilidade para produzir e vender

O papel das redes de apoio. De acordo com Ana Flávia Silva, gestora estadual do Sebrae Delas, iniciativas como a Feira Ofício e o LivreMente Espaço Colaborativo são fundamentais para mães empreendedoras. Esses locais oferecem flexibilidade, permitindo que as mulheres conciliem trabalho e cuidado com os filhos.

Custos reduzidos e parcerias. "Esses espaços proporcionam desenvolvimento profissional, apoio socioemocional e oportunidades de parcerias estratégicas", destaca Ana Flávia. Ela também enfatiza que as feiras e lojas colaborativas permitem às mães empreender com custos reduzidos, já que despesas são divididas entre participantes.

Modelo ganhou força no pós-pandemia. Segundo Ana Flávia, espaços colaborativos entraram no radar dos empreendedores após a pandemia. Hoje é possível expor produtos em feiras, em condomínios, eventos aos fins de semana e vendê-los em consignação. "Para as mães, esses ambientes vão além da comercialização: são pontos de conexão e crescimento", diz.

Vida profissional x maternidade. Para a especialista, ao criar esses espaços, Ana Ribeiro, Juliana Cesso e outras mulheres estão redesenhando a relação entre maternidade e empreendedorismo, mostrando que é possível equilibrar esses dois mundos com criatividade e colaboração.