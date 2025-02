Rede de óticas quer abrir 10 franquias em Portugal; já tem 3 lojas próprias

Em 2024, a empresa faturou R$ 500 milhões. O lucro não foi divulgado.

Investimento em tecnologia

Empresa tem totem digital de visagismo. O totem tem tecnologia que analisa as características do rosto do cliente e sugere as armações que mais harmonizam com seu formato, como modelos redondos, quadrados ou ovais. A tecnologia também faz o mapeamento de visão.

O totem está presente em 70 lojas. A meta é chegar a 50% das lojas até o final do ano. O franqueado precisa alugar o equipamento (R$ 900 por mês). Freitas diz que os totens têm aumentado o ticket médio das lojas em 10% e a conversão de vendas em 20%.

Temos uma visão muito voltada para tecnologia, principalmente quando envolve melhoria na experiência do cliente. Hoje, possuímos sistema próprio, desenvolvido para atender as necessidades das nossas unidades, sistema de venda no tablet para auxiliar vendedor e o totem interativo, que usa das aplicações de visagismo para indicar as armações que mais harmonizam com o rosto do cliente.

Gustavo Freitas, CEO do Mercadão dos Óculos

Marcas próprias de lente e armação

O Mercadão dos Óculos é uma rede de óticas. Tem armações e lentes de marcas próprias. A lente é a Eurolens, e as armações são Clote, Armatti, Paola Belle, MLux, Chris Flores, Dolomiti e Rizz. Os produtos são vendidos exclusivamente em lojas da empresa. Há também revenda de outras marcas. O ticket médio gira em torno de R$ 770 (armação + lente). A empresa tem fábrica própria, além de outras seis unidades fabris terceirizadas.