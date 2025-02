Jovens dão aulas de empreendedorismo e educação financeira no RJ e em SP

"A maioria dos alunos está cursando o ensino médio. Por isso, a primeira coisa que falo para eles é para focarem nos estudos primeiro, depois empreender. Em São Paulo, onde atendemos também adultos, cinco alunos já tinham negócio e buscava orientação para sua gestão."

Patrick Appel, presidente do Empreendedorismo na Veia em 2024

Curso com linguagem simples e acessível. Ele conta que a primeira edição do projeto foi de muito aprendizado. "O conteúdo das aulas foi sendo moldados aos poucos. Percebi que a primeira aula foi muito técnica, por exemplo, já deixamos a segunda aula mais simples e fomos mexendo no programa ao longo do curso para deixá-lo mais acessível."

Projeto deve virar negócio para muitos alunos. Ao final do curso, os alunos tinham de entregar um trabalho com uma ideia de negócio. A maioria, segundo Appel, focou em propostas que poderiam sair do papel. "No Rio, grande parte queria ter sua própria marca de roupas causais. Em São Paulo, o foco era melhorar o negócio que tinham. Muitas eram empreendedoras que faziam bolo para vender. Ensinamos a precificar o seu produto, planejar estoque e a gerir seu negócio", conta Appel.

Amigos, amigos. Negócios à parte. Segundo ele, um problema comum apontado pelas boleiras era os descontos pedidos por amigos para comprar o produto. "Mostramos a importância de manter os preços e não agir pela emoção para não gerar problemas futuros para o negócio, por exemplo.'

Fluxo de caixa e estoque eram ponto de atenção de empreendedores. Outro ponto levantado durante as aulas em negócios já abertos por alunos foi os gastos com insumos. "Muitos não sabiam como planejar o estoque para não comprar demais ou de menos para garantir fluxo de caixa e manter o negócio rentável, por exemplo."

Bolo caseiro tem grande apelo em comunidades. Appel diz que a produção de bolos para vender é muito comum em comunidades. "É um produto que não precisa de ingrediente caros, a maioria já tem habilidades para produzir e pode fazer na própria cozinha de casa."