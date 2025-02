Pelo 3º ano consecutivo, Cacau Show lidera ranking de franquias, diz ABF

Desempenho do setor

O segmento de franquias cresceu 13,5% em vendas em 2024 em relação ao ano anterior. O faturamento total chegou a R$ 273,1 bilhões, ante R$ 240,7 bilhões em 2023, de acordo com a pesquisa de desempenho desse mercado feita pela ABF.

O número de redes se manteve estável, com 3.300 marcas. O volume de empregos diretos gerados pelo setor atingiu cerca de 1,7 milhão de trabalhadores.

Todos os 12 segmentos listados pela entidade em 2024 cresceram. Os três segmentos que tiveram melhor desempenho foram:

- Entretenimento e lazer (+16,6%): A ABF destaca um crescimento de franquias relacionadas a entretenimento, como brinquedos interativos, trampolins, máquinas de ursos de pelúcia, entre outros.

- Saúde, beleza e bem-estar (+16,5%): Para a ABF, o segmento se beneficia do envelhecimento da população, com uma demanda maior por casas de repouso e necessidade de cuidados especializados, e também do maior acesso à telemedicina. Existe ainda uma maior demanda das pessoas por produtos de beleza e pelo autocuidado.