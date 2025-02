Carnaval em março é bom para os negócios? Especialistas respondem

É importante se preparar para essas datas comemorativas. O adiamento do Carnaval dá a oportunidade para o consumidor se preparar melhor para os gastos e ter um fôlego financeiro, já que janeiro e fevereiro são dois meses que impactam no orçamento da população devido aos gastos extras.

Sâmia Borges, vonsultora de negócios do Sebrae-SP

Turismo não é afetado. Ela também destaca que a sazonalidade é até positiva para o setor de turismo, que exige mais planejamento por parte do consumidor para vender. Afinal, destaca Sâmia, considerando que a população ganha mais tempo para pagar as contas de início de ano e melhorar a sua situação financeira para viajar durante o Carnaval. "A única mudança que ocorre para o setor é que estratégia de marketing deve trabalhar sua divulgação em cima da nova data", observa.

Comércio também sai ganhando. Sâmia diz que o período mais longo de espera pelo Carnaval também permite que os lojistas realizem promoções de Natal por mais tempo — janeiro e fevereiro — para queimar o estoque e se capitalizar. Além disso, em fevereiro, já se inicia as vendas de acessórios, roupas, fantasias e adereços para o Carnaval. "Esse intervalo maior pode ser benéfico tanto para comerciantes quanto para consumidores que conseguem se livrar dos gastos extras e a garantir mais consumo no Carnaval", completa.

Varejo de acessórios e fantasias trabalham melhor a data. Marcelo Solimeo, economista-chefe da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), concorda com Sâmia sobre o Carnaval em março não gerar impacto negativo para o varejo.

Escolas de samba e blocos movimentam varejo. Ele ressalta que, para os setores específicos ligados ao Carnaval, como fantasias, adereços e maquiagem, as perspectivas são positivas sempre no início do ano. "Essas atividades não enfrentam crise durante esse período, principalmente pelos ensaios das escolas de samba e das apresentações dos blocos carnavalescos, que tomam as ruas das cidades.

Comércio local é beneficiado. "As atividades paralelas também são beneficiadas diretamente por esta extensão porque as pessoas vão aos ensaios e curtem o pré-Carnaval em pontos distintos das cidades, seja o comércio de bairro onde ocorrem estes eventos, ou em grandes espaços com os ensaios das escolas de samba. São mais ensaios, mais atividades nos barracões e mais consumo", conclui.