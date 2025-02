Ele era faxineiro e se aposentou aos 39 anos com R$ 20 milhões na conta

Jamal Robinson, que se aposentou com 39 anos de idade, em fotos antigas de outros trabalhos antes de conseguir fazer faculdade Imagem: Reprodução/Redes sociais

Robinson sempre economizou uma grande parte da renda. Em vez de gastar com bens de luxo, ele aumentava a poupança a cada aumento salarial, chegando a poupar até 90% do que ganhava. A mudança veio após a leitura do livro Die With Zero (Morrer sem Nada, de Bill Perkins, em que detalha uma estrutura para maximizar a realização líquida, em vez do patrimônio líquido). Robison passou a investir mais em experiências e em causas que impactam positivamente a vida das pessoas.

Aos 17 anos, Robinson estabeleceu a meta de se aposentar aos 45 anos. Ele conseguiu atingir essa meta aos 39, se aposentando com US$ 3,5 milhões (R$ 20,1 milhões) em investimentos. Ele saiu da carreira de tecnologia, aplicando a regra dos 4% para garantir uma aposentadoria confortável.

Na regra dos 4%, você deve sacar 4% do seu patrimônio no primeiro ano de aposentadoria e viver daquele valor durante o ano. No ano seguinte, você deve sacar o mesmo valor do ano anterior acrescido da inflação no período, e assim sucessivamente nos anos seguintes, durante 30 anos. Foi criada por três professores de finanças da Universidade Trinity, no Texas, nos anos 90.

Atualmente, Robinson vive em Dubai com um orçamento anual de cerca de US$ 185 mil (R$ 1 milhão). Segundo a reportagem da CNBC, ele descobriu que viver na cidade é mais barato do que em outras grandes cidades dos EUA, como Seattle e São Francisco. "Se você tem uma relação disciplinada com o dinheiro, gastar em experiências e impactar positivamente a vida dos outros não é algo negativo", disse.

Além de viver com um orçamento baixo, Robinson investe em saúde, bem-estar e hobbies como DJ e produção musical. Ele acredita que gastar de forma consciente, especialmente em experiências, é uma das chaves para a felicidade. "Eu quero focar em mim mesmo e no meu crescimento espiritual", acrescenta.