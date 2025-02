5 franquias acessíveis com investimento inicial de até R$ 10 mil

As franquias são, geralmente, mais acessíveis e permitem que alguém que quer empreender possa entrar mais facilmente no mundo dos negócios. Com base em informações da Associação Brasileira de Franchising, o UOL selecionou cinco franquias com previsão de investimento inicial mínimo de até R$ 10 mil.

Limpeza com Zelo

Com quase 20 anos de existência, a rede de franquias atua com limpeza residencial e comercial, e oferece aos franqueados uma garantia de faturamento mínimo em contrato e personalizada. A unidade móvel custa a partir de R$ 6 mil, e permite que os equipamentos sejam levados até a casa do cliente.