A aposentadoria não é o fim: saiba como empreender na terceira idade

Em 2013, se tornou franqueado da rede de food service Divino Fogão. Com vigor empreendedor, atualmente Nilton gerencia a unidade do Shopping Atrium, em Santo André, no ABC paulista, enquanto Ricardo, seu filho mais novo, toma conta da unidade em Santana Parque Shopping.

Em 2023, essas unidades do Divino Fogão cresceram 20% em relação ao ano anterior. A meta é continuar em crescimento, diz Nilton. "Mudar de ramo tem como maior desafio o conhecimento da área. O regime de franquias entrega tudo isso de uma forma mais fácil. Com a família, as coisas ficam mais fáceis também", pondera.

Como empreender após se aposentar?

O dilema entre oportunidade e necessidade pesa na balança dos "55 mais". Nessa faixa etária, 39,5% disseram ter apostado em um novo negócio por necessidade, enquanto 60,5% afirmam ter sido por oportunidade. Para o gerente nacional de gestão estratégica e inteligência no Sebrae, André Spínola, a oportunidade não é definida pela capacidade da pessoa em empreender, mas por um cenário de mercado.

Antes da competência do empreendedor ser um diferencial, ele precisa entender o mercado, saber como acessar o cliente, como se posicionar. Não é aquela história de saber cozinhar e, por isso, a pessoa vai abrir um restaurante. É preciso se preparar.

André Spínola, gerente nacional de gestão estratégica e inteligência do Sebrae e especialista em educação executiva

O investidor sênior é mais assertivo ao se comparar com jovens empreendedores. "Em termos de temores, a necessidade de complementar renda embaça as decisões. Porque isso faz com que as pessoas percam um tempo fundamental de estudo para colocar de pé um negócio. O sênior tem uma tranquilidade maior ao pensar em complementar a renda. O investidor mais jovem não tem a paciência de esperar o negócio dar certo", resume Spínola.