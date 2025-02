Homem de 59 anos cria negócio que fatura R$ 7 milhões e trabalha 1h por dia

Uma pequena atitude pode fazer uma pessoa ter uma grande ideia. Foi assim com Steve Barsh, um norte-americano de 59 anos que não tinha planejado ser um corretor imobiliário. Ele só queria alugar sua casa e acabou dono de um negócio lucrativo, trabalhando apenas uma hora por dia e faturando US$ 1,3 milhão, aproximadamente R$ 7,5 milhões na cotação atual, por ano. Ele contou a história em entrevista à rede CNBC.

Conheça a história

Em 1999, Barsh e a esposa compraram uma casa em Utah. A propriedade custou US$ 820 mil (R$ 4,7 milhões) e ficava perto de uma estação de esqui. Eles usavam o imóvel durante as férias e alugavam quando voltavam para Filadélfia. Após dois anos, Barsh ficou frustrado em pagar 40% dos lucros de aluguel a um gerente local.

O homem, então, decidiu gerenciar os alugueis sozinho. Hoje, ele é dono da Parker Chase Properties. Em 2024, a empresa gerou US$ 1,27 milhão (R$ 7,3 milhões) em receitas com plataformas como VRBO, Airbnb e Hospitable. Barsh mantém 40% a 50% dessa receita como lucro, e administra cinco aluguéis, sendo quatro próprios e um comprado após a venda de outro imóvel. Os alugueis ficam em torno de US$ 4 mil (R$ 23,1 mil)