Elas tiveram ideia em período de luto e hoje faturam R$ 24 milhões por mês

Para financiar a ideia, as duas levantaram US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,9 milhões) de um investidor privado e utilizaram parte do valor para reformar um espaço próximo à casa de Sara. Após um marketing estratégico com influenciadores, a inauguração foi um sucesso, com os ingressos esgotados antes mesmo de abrirem as portas.

O mesmo US$ 1 milhão voltou praticamente na mesma semana. O Sloomoo Institute cresceu rapidamente, mesmo durante a pandemia, quando as duas adaptaram as operações para vender slime online e realizar eventos virtuais. O faturamento mensal gira em torno de US$ 4,3 milhões, cerca de R$ 24,8 milhões na cotação atual.

Em 2023, o Sloomoo abriu novas unidades em Houston e Los Angeles, com um crescimento impressionante. A maior parte da receita continua vindo das vendas de ingressos, e o foco das fundadoras é continuar proporcionando experiências únicas para seus clientes, sabendo que as pessoas são atraídas não só pelo produto, mas pela imersão sensorial e emocional oferecida pelo Sloomoo.