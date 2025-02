Caio Castro vira sócio, e rede de açaí passa de 68 para 180 franquias

Ele havia conhecido o açaí na adolescência, quando morou no Rio por dois anos. "Eu já era consumidor de açaí e fui o pioneiro de apresentar o produto na minha cidade. Na época em que abri o Jah, não havia nenhum comércio perto que oferecesse o produto. Então, vi ali uma oportunidade de diferenciação do comércio local", diz. O investimento inicial foi de R$ 9.000.

Inspiração na avó. "Cresci vendo a minha avó Nadir, dona de uma pequena pensão em Cristiano Otoni, interior de Minas, ser feliz com seu próprio negócio. E, em busca de mais liberdade e autonomia na minha vida profissional, decidi que não queria mais a vida de carteira assinada. Queria ter um negócio próprio na área de alimentação, por ser um nicho que sinto afinidade", afirma. Mesmo com o negócio, ele ficou na mineradora até 2013.

Em 2010, Dutra abriu uma segunda unidade na cidade. Hoje, ele tem apenas uma unidade própria em Conselheiro Lafaiete. "Fechei a segunda unidade e ampliei a capacidade da primeira. Saí de duas lojas com 30 metros quadrados cada para uma loja só com quase 80 m²", diz.

Outro sócio repaginou a marca

Rafael Corte, 40, conheceu a Jah Açaí por acaso, em 2015. "Eu era master franqueado de uma franquia de paletas mexicanas, mas, com o fracasso do negócio, fiquei apenas com uma fábrica de picolé. E não tinha outra alternativa a não ser sair vendendo picolés de porta em porta. Ao passar por Conselheiro Lafaiete, vi duas unidades do Jah Açaí cheias de clientes", declara. Corte vendeu sua fábrica de picolé e se tornou sócio no mesmo ano. Investiu R$ 350 mil no negócio.