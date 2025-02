Marca de biscoitos 'pra presente' começou em quiosque; hoje tem 70 lojas

A Biscoitê, marca de biscoitos finos e vendidos em embalagens colecionáveis e para presente, foi aberta em 2012 em um quiosque de 17m², em São Paulo, pelo casal Carolina e Raul Matos. Hoje, a rede tem 70 lojas e faturou R$ 92 milhões em 2024. A meta é abrir mais 40 lojas neste ano.

Como foi a expansão da marca

A primeira unidade da Biscoitê foi um quiosque de 17m² no Shopping Villa Lobos, em São Paulo. "Como nenhum shopping acreditava na ideia, o primeiro ponto foi em um lugar de baixo fluxo e completamente desprivilegiado. A marca ainda está no Shopping Villa Lobos, em outro local e com uma loja maior", diz Matos.