Ele cansou da internet lenta e criou provedora avaliada em R$ 136 milhões

Apaixonado desde cedo pela programação e astronomia, o indiano Rohit Jha, de 36 anos, cansou de conviver com a internet lenta onde trabalhava. Com o sonho de transformar a conectividade global com satélites e promover a comunicação em viagens espaciais, ele co-fundou e é CEO da Transcelestial, que leva internet via laser e satélites. Ele contou a história de vida para a rede CNBC.

Conheça a história

Desde cedo, Jha se encantou pela programação e astronomia. Criado em Jamshedpur, na Índia, ele se destacou na Olimpíada Nacional de Física e se aprofundou na teoria da relatividade e mecânica quântica. Após se mudar para Cingapura, se formou em Engenharia Elétrica pela Nanyang Technological University, participando de projetos como o primeiro programa espacial de Cingapura e o primeiro satélite indígena do país.

Antes de fundar a Transcelestial, Jha trabalhou no setor bancário, mais especificamente em negociação de alta frequência no Banco Real da Escócia (Royal Bank of Scotland). Foi nesse ambiente que ele percebeu as limitações da infraestrutura da internet, dependente de cabos submarinos caros e vulneráveis, e como a conectividade era desigual entre as regiões.