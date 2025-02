Para além do MEI: como a organização tributária pode melhorar seu negócio

Lucro Real, Lucro Presumido e Simples Nacional

O melhor regime tributário é aquele que corresponde as metas do empresário. Logo depois do MEI, a primeira opção de regime tributário é o Simples Nacional. Esse regime ainda é voltado ao microempreendedor em que receita tenha que ser igual ou inferior a R$ 4,8 milhões ao ano, ou, aproximadamente, R$ 400 mil mensais.

Simples Nacional também tem uma reduço da carga tributária. Além da redução e unificação da carga tributária, o Simples Nacional facilita a regularização e exigem menos obrigações de compliance. "Caso você passe desse limite, é preciso ir para os outros regimes", diz Cláudia. As alíquotas neste regime tributário variam de 4% a 19% no comércio e de 4,5% a 33% para prestação de serviços.

As empresas que lucraram no ano anterior mais de R$ 78 milhões são obrigadas a entrar no regime de tributação que tem como base o lucro real do negócio. "A vantagem do lucro real é que, se você tiver prejuízo fiscal no ano auferido, você pode compensar parte desse prejuízo no ano seguinte", explica.

Facilidade para abater dívidas. Outra característica, caso a empresa tiver muitas despesas, ela terá mais facilidade em abater essas dívidas por créditos via PIS e Cofins. "Uma empresa com essas características consegue reduzir bastante a carga tributária", comenta Cláudia.

Lucro Presumido simplifica o cálculo dos impostos de uma empresa. No regime tributário do Lucro Presumido, o cálculo acontece em cima de uma parcela do faturamento. Neste caso, as alíquotas são menores, porém, existem dificuldades na hora de tomar crédito e benefícios fiscais.