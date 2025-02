Ele fundou startup para resolver problema de RH e já faturou R$ 680 milhões

Um jovem de Cingapura que enfrentava dificuldades financeiras se formou em Administração e, ao conversar com um empresário que tinha que lidar com muitos funcionários horistas, criou a Workstream, uma startup de gestão de recursos humanos que hoje já faturou US$ 120 milhões, cerca de R$ 684 milhões na cotação atual. Desmond Lim contou a história para a rede CNBC.

O que aconteceu

Trajetória começou de maneira humilde em Cingapura, onde a família enfrentava dificuldades financeiras. Desde jovem, Desmond Lim se destacou pela determinação, como quando economizou para comprar uma bola de basquete. O pai era taxista, e a mãe, faxineira, ganhando por hora. Trabalhou em diversos negócios desde a adolescência, começando com aulas particulares para pagar a faculdade.

Lim se formou em Administração pela Universidade de Cingapura e, depois de alguns anos no setor bancário, mudou-se para os Estados Unidos para estudar em Harvard. Foi lá que começou a focar em startups, passando a trabalhar de graça em diversas empresas para ganhar experiência. Em uma conversa com donos de um café em Palo Alto, em 2016, ele percebeu que as empresas de pequeno porte enfrentavam grandes dificuldades para gerenciar ostrabalhadores horistas, pois não tinham ferramentas adequadas para fazer o controle de folha de pagamento e contratação. Essa descoberta o levou a criar a Workstream em 2017.